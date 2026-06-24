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手搖飲100元限時喝到飽！連鎖手搖「2門市限定」只有四天 純茶、珍奶任你點 活動規則1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／紅茶巴士Black Tea Bus總部粉專
圖／紅茶巴士Black Tea Bus總部粉專

手搖飲100元限時喝到飽！連鎖手搖飲品牌新推出「100元飲料任你喝」活動，只有4天、2家門市限定，讓手搖控能夠來挑戰。

圖／<a href='/search/tagging/1013/紅茶巴士' rel='紅茶巴士' data-rel='/1013/256207' class='tag'><strong>紅茶巴士</strong></a>Black Tea Bus總部粉專
圖／紅茶巴士Black Tea Bus總部粉專

吃到飽的風吹到手搖店了！連鎖人氣手搖「紅茶巴士」化身「飲料無限城」，新推出100元喝到飽活動，每人100元即可在半小時內暢飲菜單上的所有飲品，於紅茶巴士東海大學站、逢甲大學站兩據點限定登場，不論是純茶、奶茶還是珍奶這類有料手搖統統任你點。

圖／紅茶巴士Black Tea Bus總部粉專
圖／紅茶巴士Black Tea Bus總部粉專

喝到飽活動僅於6/25至6/28一連四天限定開喝，全天都適用；需注意的是，計時以杯上標籤時間為準，為避免浪費，需喝完1杯才能再裝下1杯（同一杯子）。建議依自身情況飲用，以免造成身體不適。

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紅茶巴士 手搖 喝到飽 吃到飽 珍奶

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