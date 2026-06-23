全台首創「草仔粿甜甜圈」！「Mister Donut x 一沐日」把逮丸奶茶變甜甜圈 6款台味限定 限時「買5送1」先衝

這是什麼神仙組合！ 以獨家配料「草仔粿」和「粉粿」紅透半邊天的手搖飲品牌「一沐日」，這回竟然大玩跨界，首度攜手甜甜圈霸主 Mister Donut 推出 6 款期間限定的「台味系甜點」！不僅將人氣飲品化身濃郁茶香甜甜圈，甚至還獨家研發出「草仔粿波堤基底」，即起開賣，更祭出買5送1、買6送2的超狂優惠。

艾草紅豆波波隆尼。圖／Mister Donut提供

Mister Donut 這回把一沐日的靈魂配料搬進廚房，將艾草粉完美融入經典Q彈波堤，揉出全新「草仔粿波堤」。首推必吃「逮丸奶茶波堤」（售價 65 元），將這款限定波堤剖半後，擠滿揉合米香與茶香的糯米香茶鮮奶油，外層裹上特製的艾草可可風味醬，吃得到熱銷冠軍「逮丸奶茶」的醇厚滋味。

逮丸奶茶波堤。圖／Mister Donut提供

「粉粿蕎麥奶茶波堤」（售價 65 元）大膽夾入蕎麥鮮奶油與Q彈「紅茶粉粿」，再灑上滿滿烘烤蕎麥碎粒，把黃金蕎麥奶茶的榖香與雙重 Q 彈口感一口咬下。

粉粿蕎麥奶茶波堤。圖／Mister Donut提供

「艾草紅豆波波隆尼」（售價 79 元），鬆軟的圈體沾滿艾草可可醬，內餡裹入帶有紅豆顆粒的糯米香茶鮮奶油，層次感直接拉滿。

艾草紅豆波波隆尼。圖／Mister Donut提供

「蕎麥草仔粿波堤」（售價 50 元）吧！這款甜甜圈採左右雙口味設計，左邊沾裹蕎麥可可風味醬、右邊則是艾草可可風味醬，讓人一次打包草本清香與濃郁穀香。

蕎麥草仔粿波堤。圖／Mister Donut提供

主打多層次酥脆口感的「蕎麥脆脆波堤」（售價 55 元），以及滿足蕎麥極簡控的「蕎麥波堤」（售價 45 元），每一口都能感受到滿滿的焙烤香氣。

蕎麥脆脆波堤。圖／Mister Donut提供

蕎麥波堤。圖／Mister Donut提供

慶祝聯名熱烈上市，官方自6月23日至6月28日限時推出抗通膨好康，只要購買指定聯名甜甜圈，就能享有「買5送1」或「買6送2」的招待優惠！此外，6月23日起至7月20日，單筆消費買任一款聯名甜甜圈搭配現做飲品，還能現折20元。部分品項也將於6月23日及7月6日兩階段進駐 7-11 門市的 Mister Donut 專櫃，想嚐鮮的粉絲快衝一波。

圖／Mister Donut提供

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