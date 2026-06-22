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布丁控把握最後預約！「滋養和菓子」夏季限定復刻甜點登場，中山店限定取貨

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自滋養和菓子臉書粉絲團
圖／取自滋養和菓子臉書粉絲團

夏季甜點市場再掀懷舊風潮。位於台北大稻埕的知名和菓子品牌滋養和菓子，今年再度推出限時供應的「經典復刻布丁」，即日起開放預訂至7月底。不同於一般甜點店隨到隨買的銷售模式，這款布丁採接單後製作方式供應，消費者需提前預約，並於指定時間前往中山店取貨，也讓這款季節限定甜品增添幾分神秘感。

圖／取自滋養和菓子臉書粉絲團
圖／取自滋養和菓子臉書粉絲團

近年不少甜點品牌紛紛推出華麗系新品搶攻市場，滋養和菓子則選擇回歸食材本質。復刻布丁以鮮奶與雞蛋為主要原料，透過蒸烤工序慢慢凝聚出細緻口感，入口能感受到濃郁蛋香與奶香交織的層次，展現經典甜點歷久不衰的魅力。品牌也特別加入少量白蘭地提味，使整體風味更顯成熟優雅。

圖／取自滋養和菓子臉書粉絲團
圖／取自滋養和菓子臉書粉絲團

由於全程採預約製作，布丁從生產到交付皆維持新鮮狀態，建議冷藏保存並於三日內食用完畢，最能品嚐到最佳風味。對於偏好蛋奶香氣、喜愛老派甜點的人而言，是近期不可錯過的季節限定選擇。

除了廣受歡迎的和菓子系列商品外，滋養和菓子多年來持續結合台灣在地食材與日式職人手藝，打造兼具傳統與創新的甜點作品。此次限定復刻布丁回歸，不僅讓老顧客重溫記憶中的經典滋味，也為今夏甜點市場增添一抹樸實卻令人難忘的甜蜜風景。詳情可至官網查詢與訂購。

圖／取自滋養和菓子臉書粉絲團
圖／取自滋養和菓子臉書粉絲團

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甜點 布丁 大稻埕

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