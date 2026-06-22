高雄人氣「港式糖水店」快閃百貨！不只楊枝甘露必吃 快閃限定「燉奶生乳霜淇淋」超欠吃

知名和菓子品牌滋養和菓子推出夏季限定的「經典復刻布丁」，即日起至7月底開放預訂。此布丁採接單製作，消費者需提前預約並於中山店取貨。以鮮奶與雞蛋為主要原料，口感細緻，搭配白蘭地提味，展現傳統經典的魅力。

2026-06-22 14:04