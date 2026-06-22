高雄人氣「港式糖水店」快閃百貨！不只楊枝甘露必吃 快閃限定「燉奶生乳霜淇淋」超欠吃
超人氣「港式糖水店」快閃百貨！即日起快閃登陸高雄漢神巨蛋購物廣場，吃得到香港傳統手藝與台灣在地食材交織的好味道，還有獨家限定「燉奶生乳霜淇淋」，打卡絕對不容錯過。
主打道地港式糖水的「九記食糖水」在高雄累積不少人氣與口碑，即日起至7/8開啟快閃計畫，進駐漢神巨蛋購物廣場B1，帶來夏日必吃的超足料「楊枝甘露」及多種經典糖水、燉奶，還有巨蛋快閃限定「雲雙燉奶生乳霜淇淋」，由日本直送霜淇淋搭配100%牧場自選生乳製蛋白燉奶，入口冰涼濃郁，加上港風玻璃杯裝一整個瞬移香港。
除了糖水與霜淇淋外，快閃店現場還有販售大港限定「九記龍虎Tee」，活動期間在快閃店購買1299套餐糖水6杯或燉奶4杯任選，即可獲得「九記外帶杯造型保溫袋」乙個，數量有限、送完為止。
九記食糖水 漢神巨蛋快閃資訊
快閃時間：2026/6/15～2026/7/8
地點：漢神巨蛋購物廣場 B1F POP UP STAGE
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