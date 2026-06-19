內行人最愛這1味！IKEA「榴槤季」強勢回歸 重口味「3種榴槤泥+榴槤霜淇淋」要吃爆 還有「榴槤冰狗」銅板價開吃

IKEA「榴槤季」回來了！曾在各大社群引爆話題的IKEA「榴槤霜淇淋」強勢回歸，依照選用的榴槤品種輪番供應，初學者建議嘗鮮選「這1支」。

「榴槤風味霜淇淋」回歸IKEA美食小站，售價20元。圖／IKEA提供

最有味道的人氣主題！榴槤控暴動，IKEA「榴槤季」強勢登場，除了季節限定「20元榴槤風味霜淇淋」外，內行老饕最愛的不同等級「榴槤泥霜淇淋」也會接力販售。即日起至7/1供應「D888甘榜榴槤霜淇淋」，每支45元；7/2至7/15，輪到「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」，每支65元；7/16至7/29則由「D197貓山王榴槤霜淇淋」接棒，每支85元。供應情況依各店現場為主。

IKEA「榴槤季」強勢回歸。圖／IKEA提供

還不夠味？這回同樣能以銅板價加購「榴槤泥」，每一份約20g，甘榜榴槤泥$25、蘇丹王榴槤泥$45、貓山王榴槤泥$65。而初學者則建議嘗鮮選「榴槤風味霜淇淋」即可，可以接受再進一步挑戰重口味。

IKEA「榴槤泥霜淇淋」，售價45-85元。圖／IKEA提供

不只榴槤霜淇淋，還有在麵包中夾入榴槤風味霜淇淋的「榴槤風味冰狗」可以選擇，售價35元。另有南洋風味小點「金絲榴槤捲」，每份3個售價55元，限定販售至7/29。

IKEA「榴槤風味冰狗」，售價35元。圖／IKEA提供

「金絲榴槤捲」同步回歸。圖／IKEA提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」