端午連假冰品消暑優惠！「COLD STONE」買1送1、布丁狗聯名冰淇淋開吃，飯店冰淇淋禮盒下殺半價

本周迎來端午連假，不少民眾規劃出遊、逛街或與親友聚餐，連鎖品牌也同步祭出消暑優惠搶攻夏季商機。其中，COLD STONE推出限時4天冰淇淋買一送一活動，搭配布丁狗30週年聯名新品吸引甜點控朝聖；爭鮮則攜手COLD STONE推出壽司加冰品雙重優惠；而台中長榮桂冠酒店也祭出長達數月的冰淇淋禮盒買一送一方案，成為今夏不可錯過的美食亮點。

COLD STONE買一送一登場！布丁狗30週年聯名冰品同步開賣

端午連假期間最受矚目的優惠之一，莫過於COLD STONE自6月18日至6月21日推出的「大杯冰淇淋買一送一」活動，消費者可任選口味享優惠。適逢品牌首度攜手Sanrio人氣角色布丁狗歡慶30週年，推出兩款期間限定冰品。

圖／取自Cold Stone臉書粉絲團

圖／取自Cold Stone臉書粉絲團

其中「金芒盛宴」選用台灣愛文芒果打造濃郁芒果冰淇淋，拌入新鮮芒果丁、海綿蛋糕與芒果風味晶珠，呈現夏季限定的果香層次；另一款「嚼對要布丁」則將布丁風味結合奶茶冰淇淋，搭配塔殼餅乾、海綿蛋糕及布丁風味珍珠，打造甜點控最愛的濃郁系口感。此外，品牌也同步推出限量聯名周邊套餐，包含限定設計商品及隱藏版收藏款，吸引粉絲搶購。

圖／取自Cold Stone臉書粉絲團

壽司配冰淇淋最對味！爭鮮加碼送COLD STONE買一送一券

除了直接享有冰品優惠外，即日起至6月30日，民眾前往爭鮮旗下迴轉壽司及PLUS門市消費，完成結帳後掃描店內QR Code並加入COLD STONE官方LINE好友，即可領取中杯以上冰淇淋買一送一優惠券。

圖／取自爭鮮臉書粉絲團

活動適用內用、外帶及線上訂餐，不少消費者也將其視為暑假前最划算的餐飲組合之一。吃完壽司再來份冰淇淋，不僅能消暑，也讓聚餐行程更有儀式感。

長榮桂冠酒店冰淇淋禮盒買一送一 六款人氣口味一次帶回家

如果想把夏日沁涼甜點帶回家享用，位於台中的長榮桂冠酒店 台中也推出超值優惠。飯店點心坊即日起至10月31日祭出冰淇淋禮盒買一送一活動，一組6入原價1,560元，優惠價780元，相當於直接半價。

圖／取自長榮桂冠酒店臉書粉絲團

禮盒由主廚團隊手工製作，集結OREO、巧克力、芒果、桂花四季春、紅心芭樂及香草六種人氣口味，並採用環保保冷袋包裝，無論是野餐出遊、家庭聚會或送禮都相當實用。

圖／取自長榮桂冠酒店臉書粉絲團

隨著炎炎夏日正式到來，今年端午連假除了規劃景點與旅遊行程外，不妨把冰品美食列入必吃清單。從聯名限定冰淇淋、壽司加碼優惠到飯店級手工冰品，多重好康一次到位，讓假期增添更多清涼與甜蜜滋味。

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