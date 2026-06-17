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三眼怪湯匙免費送！哈根達斯x《玩具總動員5》3波新品、造型杯、網美店登場 「亞尼克芒果季」7款甜點同步吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／哈根達斯Häagen-Dazs、亞尼克提供
圖／哈根達斯Häagen-Dazs、亞尼克提供

玩具總動員鐵粉尖叫！迎接迪士尼皮克斯經典動畫電影《玩具總動員5》強勢回歸，頂級冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs）驚喜聯名推出超萌限定冰品與超狂周邊，祭出「免費送造型湯匙、主題杯」等好康；同步直擊甜點名店亞尼克強勢開跑的「新鮮芒果季」，今夏最狂的網美級甜點盛宴要收藏！

圖／哈根達斯Häagen-Dazs提供
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首波主打！「三眼怪、胡迪」造型冰淇淋蛋糕

圖／哈根達斯Häagen-Dazs提供
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兩款夢幻系冰淇淋蛋糕引爆話題！「玩具總動員5：玩心時刻」以草莓混搭淇淋巧酥，蛋糕表面集結胡迪與巴斯光年等主角，重現經典名場景；「三眼怪星際派對」則是芒果與藍莓的絕妙酸甜組合，還附贈可自由 DIY 的星星造型墨鏡紙卡。入手任一款，就能直接把「專屬派對蛋糕盒」、「8隻角色造型湯匙套組」及隨機酷涼扇帶回家！

圖／哈根達斯Häagen-Dazs提供
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綁定會員免費送！第二波「冰淇淋樂園」與外帶聖代 6/24 登場

圖／哈根達斯Häagen-Dazs提供
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第二波活動內用強推「玩具總動員：冰淇淋樂園」盤餐，一口氣納入全新「草莓麻糬」、「巧克力布朗尼」等 5 種澎派風味；外帶則有「玩心樂園聖代」，可任選 6 款冰淇淋堆疊高塔。最棒的是，加入官方 LINE 綁定會員，購買上述盤餐或聖代，就能免費獲得呆萌的「三眼怪」或穿西裝的「叉奇」立體造型湯匙！

壓軸必搶！7/16 限定凍飲杯、夢幻「叉奇婚禮」冰淇淋火鍋

圖／哈根達斯Häagen-Dazs提供
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第三波壓軸好戲於7月16日起登場，推出兩款結合絕美「獨家角色造型杯」的限定凍飲。「冒險夥伴」以西瓜草莓凍飲大膽混搭叉奇吸管頭；「星際萌友」則是芒果奇異果凍飲搭配爆萌三眼怪。多人聚會則別錯過「玩具總動員：夢幻派對」冰淇淋火鍋，重現叉奇與凱倫的浪漫婚禮，點購還加碼附贈新角色「平板莉莉」限定相框的立可拍服務。

兩大旗艦店變身「宇宙星際、荒野牛仔」網美主題打卡

圖／哈根達斯Häagen-Dazs提供
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哈根達斯更將「敦南旗艦店」與「美麗華旗艦店」妝點成期間限定主題快閃店。敦南店大玩「星際宇宙風」，由胡迪與巴斯光年領軍，營造繽紛玩心氛圍；美麗華店則化身翠絲牛仔的「荒野冒險世界」，運用沙漠色調與西部元素，讓粉絲從進門的窗貼、牆面到桌面都拍到停不下來！

同場加映！亞尼克「枋山愛文芒果季」7款極品甜點回歸

圖／亞尼克提供
圖／亞尼克提供

甜點控的另一個胃留給芒果！生乳捲名店亞尼克「新鮮芒果季」熱烈開盤，嚴選屏東枋山盧家頂級愛文芒果入餡。今年主打「新鮮芒果生乳捲切片」，在鬆軟蛋糕中捲入爆汁芒果塊與頂級北海道奶霜；另外還有泰式風情的「楊枝甘露杯」與 6 吋「楊枝甘露蛋糕」，以及「新鮮芒果生乳捲」、「生乳奶蓋波士頓-芒果」等4款經典甜點也同步回歸！

圖／亞尼克提供
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