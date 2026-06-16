史上最萌鎮機神物！ 乖乖神級聯名「吉伊卡哇、小八貓」限定版包裝6/19登場 每人限購6包、販售地點規則一次看
吉友粉絲們的荷包又要失守了！連台灣人電腦主機上不可或缺的「鎮機神物」乖乖，都要被這群小可愛給攻陷啦。官方正式宣布，將於台北常設店推出全球獨家的「吉伊卡哇限定聯名」包裝，消息一出直接讓全網粉絲集體陷入瘋狂！
乖乖把最經典的２大口味與人氣角色完美結合，黃色包裝—「五香口味」找來了靈魂主角、帶著水汪汪哭哭眼造型的「吉伊卡哇」本人坐鎮；而科技業、各大機房最不可或缺的綠色萬事OK包裝—「奶油椰子口味」，則是由帥氣貼心的小八貓代言。不少網友看到綠色小八貓包裝，紛紛笑稱：「超萌綠色乖乖神話，擺在主機上一定身心靈都平安！」
想入手的粉絲先筆記好時間與規則！這款全球獨家企劃的吉伊卡哇限定乖乖，官方定價為每包新台幣80元，預計在2026年6月19日正式開賣，販售地點僅在位於台北市長安西路的「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」台北常設店限量販售。為了讓更多粉絲有機會買到，同步祭出嚴格限購令，每人每款限購6包。店家每日最後入場時間為19:50，且現場不支援文化幣付款，結帳前記得先檢查商品完整性。
開賣聯名消息讓人熱血沸騰，但一包要價80元的價格，也瞬間在社群上引發兩派討論，多數粉絲直呼「這是斂財密碼吧！」、「雖然貴但為了小八貓，我還是心甘情願掏錢」。
「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」獨家限定版乖乖
．商品款式：吉伊卡哇 乖乖-五香（吉伊卡哇款），80元/包、吉伊卡哇 乖乖-奶油椰子（小八貓款），80元/包
．限購規則： 每人每款限購 6 包
．門市地點：台北市中山區長安西路19號（CHIIKAWA SHOP in TAIPEI 台北常設店）
．營業時間：12:00-20:00（每日最後入場時間 19:50）
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