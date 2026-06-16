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古早味伴手禮有新對手了！義美「布丁蛋糕」限量開賣 懶人早餐「去邊芝士肉鬆吐司」手刀衝門市掃貨

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
不少人會到義美門市挖寶找新品。圖／聯合報系資料照
不少人會到義美門市挖寶找新品。圖／聯合報系資料照

義美挖寶！義美新品情報來了，不光有「去邊吐司新品」還進軍代表性伴手禮布丁蛋糕」；同時，加碼現烤菠蘿包、冰藏綠豆糕等限定優惠，又能到門市挖寶開箱新品囉！

圖／義美提供
圖／義美提供

義美將自6/17起新推出「布丁蛋糕」搶攻古早味蛋糕市場，吃得到濃郁蛋香和有如布丁般的Q彈口感，同步祭出嘗鮮優惠價105元（原價125元）至6/25，會員還能再享95折優惠。

不只布丁蛋糕，義美也聽到吐司去邊派的心聲，全新打造「無皮無邊夾心吐司（芝士肉鬆）」，由去邊的柔軟奶油吐司搭配義美自製純豬肉鬆、芝士片，非常適合當作早餐或點心，門市售價一包38元。

圖／義美提供
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而近期優惠方面，即日起至6/19，義美「現烤叉燒菠蘿包」享第2件半價，折扣後平均一個只要36元（售價48元），數量有限、售完為止；甜點部分則有「冰藏綠豆糕」第二件6折，優惠至6/21，綠豆蓉入口即化，紅豆餡口感綿密，不論是搭配咖啡還是熱茶都剛好。會員還能再享95折，詳情依各門市公告為準。

圖／義美提供
圖／義美提供

圖／義美提供
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義美 吐司 布丁 蛋糕 古早味 伴手禮 早餐

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