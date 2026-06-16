省下機票錢！首爾聖水洞「神級奶油夾心餅」快閃2城市 鎮店經典領軍「大人系、花生香」3種口味一次買得到
不用飛韓國！首爾聖水洞神級伴手禮「MilkyShop奶油夾心餅」6月快閃兩城市，桃園、高雄都買得到3種經典口味，開吃這款「甜點界愛馬仕」。
聖水洞排隊名店「MilkyShop奶油夾心餅」自快閃登台即掀話題與朝聖人潮，即日起於桃園、高雄兩地開啟快閃。即日起至6/30，於桃園中壢大江購物中心限量販售焦糖奶油夾心餅、花生奶油夾心餅、抹茶奶油夾心餅等3種神級口味，每盒售價880元，售完為止。
高雄快閃部分則落腳新光三越高雄左營店彩虹市集3F，快閃活動至6/24，同樣供應3款口味，除了經典鎮店焦糖奶油夾心餅外，還有大人系抹茶口味和香濃花生口味可以選擇。現在不用花機票錢，也能就近品嘗到首爾同款爆紅甜點。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。