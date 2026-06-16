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省下機票錢！首爾聖水洞「神級奶油夾心餅」快閃2城市 鎮店經典領軍「大人系、花生香」3種口味一次買得到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／涓豆腐好康粉絲團
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不用飛韓國！首爾聖水洞神級伴手禮「MilkyShop奶油夾心餅」6月快閃兩城市，桃園、高雄都買得到3種經典口味，開吃這款「甜點界愛馬仕」。

圖／涓豆腐好康粉絲團
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聖水洞排隊名店「MilkyShop奶油夾心餅」自快閃登台即掀話題與朝聖人潮，即日起於桃園、高雄兩地開啟快閃。即日起至6/30，於桃園中壢大江購物中心限量販售焦糖奶油夾心餅、花生奶油夾心餅、抹茶奶油夾心餅等3種神級口味，每盒售價880元，售完為止。

高雄快閃部分則落腳新光三越高雄左營店彩虹市集3F，快閃活動至6/24，同樣供應3款口味，除了經典鎮店焦糖奶油夾心餅外，還有大人系抹茶口味和香濃花生口味可以選擇。現在不用花機票錢，也能就近品嘗到首爾同款爆紅甜點。

圖／涓豆腐好康粉絲團
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