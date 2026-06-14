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逛百貨也吃得到「鮮奶脆皮甜甜圈」！人氣脆皮甜甜圈店快閃DREAM PLAZA 「濃郁奶粉+招牌脆皮」邊吹冷氣邊吃更享受

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／捲髮奶奶官方IG
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逛百貨也吃得到脆皮甜甜圈！人氣街頭小吃「鮮奶脆皮甜甜圈」快閃進駐商場，能夠在吹冷氣逛街的同時愜意開吃，還買得到脆皮蛋撻、奶油年糕等爆紅甜點。

圖／捲髮奶奶官方IG
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高人氣手作脆皮甜甜圈「捲髮奶奶」快閃登陸DREAM PLAZA，招牌鮮奶脆皮甜甜圈口感外酥內軟，搭配表層上的細砂糖與濃郁奶粉，經典好味道一口咬下超滿足。除了甜甜圈外，還有芋頭、金月奶皇多拿滋，以及脆皮蛋撻、爆紅奶油年糕等可口甜點能一網打盡。

本次「捲髮奶奶」快閃期間至6/30，地點位在DREAM PLAZA B2手扶梯正前方；快閃期間也會推出多項限定優惠活動，活動依現場公告為主。

圖／捲髮奶奶官方IG
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甜甜圈 Dream Plaza 商場 快閃店 蛋撻 爆紅美食

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