可愛到捨不得吃！「PUPUPPY」貴賓狗蛋糕快閃誠品南西 攜限定口味來襲

可愛好吃的「貴賓狗蛋糕」快閃誠品南西店啦～加碼推出限定口味的「PUPUPPY」，即日起快閃到這個月底，只剩下不到3個禮拜的時間，想嘗試新甜點的人快筆記出門！

圖／pupuppy_tw IG

新甜點品牌「PUPUPPY」推出卡士達內餡、外表裏滿肉鬆的蛋糕，根本直接cos迷你版貴賓狗，萌萌模樣立刻引發打卡熱潮，這回快閃來到誠品南西店，加碼推出包進開心果醬的「杜拜巧克力」及撒滿新鮮香菜的「香菜花生」口味，更是搭上話題、吸引更多人目光，與原味海苔等口味組合的甜點小餐盒，超適合外帶到附近來場小小的野餐聚會。

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「PUPUPPY」預計快閃到月底6/30，現場還推出「毛孩挑戰賽」，有機會獲得拍立得1張、狗狗小零食等驚喜小獎，快帶著自家心愛的毛孩來去探路；端午節預計將再推出新活動，路過的你或是想嘗鮮的甜點控記得關注起來。

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PUPUPPY 快閃店

營業時間：10：00～22：00

地址：台北市中山區南京西路14號1樓，台北誠品中山南西店

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