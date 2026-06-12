香港最強、名媛級蝴蝶酥！ 熱銷2億片「曲奇四重奏」 插旗信義A8 限時全系列95折、滿額再送早鳥禮

機票錢省下來！每到香港必爆買的行李箱殺手，現在台北就能直接開吃啦~ 在全球狂賣破2億片、被封為「糕點界愛馬仕」的香港頂級精品品牌「曲奇四重奏 Cookies Quartet」，即日起插旗新光三越信義A8，這款傳奇美味勢必引爆全台甜點控的朝聖熱潮！

圖／曲奇四重奏 Cookies Quartet提供

➤港姐冠軍的藝術美學！風靡上流圈的精品糕點

創立於2008年的「曲奇四重奏」，靈魂人物正是香港小姐冠軍謝寧。她將曲奇視為極致的生活藝術，憑藉敏銳的時尚嗅覺，讓這片蝴蝶酥迅速走紅香港頂級社交圈與娛樂圈。不論是名媛的私服開箱、商務高級送禮或天王天后劇組探班的首選，都少不了這經典優雅的深藍禮盒，這回更帶著海外限定包裝空降信義區。

圖／曲奇四重奏 Cookies Quartet提供

➤蝴蝶酥界唯一神話！連續3年摘星抱回「水晶獎盃」

能成為精品糕點，工藝絕對是真功夫！品牌靠著層層摺疊與精準控溫，打造出酥脆細膩、奶香入口即化的神級口感，17 年來橫掃國際大獎，今年（2026年）再度榮獲比利時 ITI「國際美味獎三星」，更因連續三年摘星，抱回全球唯一的最高榮譽「水晶獎盃」。

圖／曲奇四重奏 Cookies Quartet提供

➤奢華黑松露、頂級巧克力入餡！驚艷舌尖的高訂滋味

品牌嚴選全球 20 多國頂級原料，將紐西蘭奶油、日本宇治抹茶、比利時巧克力完美揉入麵糰，甚至大膽加入義大利黑松露、瑞士起司等奢華食材！超過 10 款特色風味，讓你一秒切換到時裝週後台的奢華午茶時光。

圖／曲奇四重奏 Cookies Quartet提供

➤插旗信義A8新地標！限時推「三重好康」快衝

配合新光三越信義A8 B2全新改裝煥新，「曲奇四重奏」北台灣首店於6/12 盛大開幕，並同步推出多款海外限定包裝。為了回饋台北粉絲，即日起至6/18開幕首週祭出限定三重尊榮禮遇：

-第一重： 全系列商品通通享95折優惠。

-第二重： 指定消費再享加碼折上折。

-第三重： 每日消費滿額，再送品牌精選開幕早鳥禮（數量有限，送完為止）。

【Cookies Quartet 曲奇4重奏】

．地點： 新光三越台北信義新天地A8 B2

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