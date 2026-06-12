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零咖啡因手搖控狂喜！COMEBUY推「輕麥決明系列」6款新品 聯名《鳴潮》送限量周邊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／COMEBUY提供
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人氣茶飲「COMEBUY（康拜）」大動作推出全系列「無咖啡因：輕麥決明系列」，讓你初夏暢飲也不怕失眠。這次更強勢聯手全球超夯手遊《鳴潮》，祭出大波限量聯名周邊，準備搶攻手搖控與玩家的荷包！

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6款「無咖啡因」沁涼穀香救星

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迎合現代人健康訴求，COMEBUY 打造全新「輕麥決明系列」，引進大麥、決明子與甘草，透過現點現萃封存純粹穀香。全系列共 6 款，包括鳴潮聯名飲品「輕麥冬瓜檸檬、輕麥冬瓜鮮奶、輕麥決明拿鐵」，還有清爽不負擔的「輕麥決明茶」、溫潤的「輕麥決明奶茶」，以及免費加料的「輕麥冬瓜凍飲」，滑嫩特製冬瓜凍讓人一口上癮！

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滿杯三重送！《鳴潮》超強周邊這天開搶

COMEBUY x 《鳴潮》聯名活動將於6/16至7/15火熱登場！只要至全台門市現場購買指定聯名飲品，即可享受周邊回饋；官方也透露將在北、中、南打造限定主題店，周末還會有 Coser 現身同歡，粉絲必朝聖。

買 1 杯： 送《鳴潮》角色杯身（共 4 款隨機）與「遊戲虛寶卡」。

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買 2 杯： 加碼送「限量角色杯墊」（共 4 款隨機）。

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買 3 杯以上： 終極好禮「保冷飲品雙杯袋」直接帶回家！

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公益相挺！小巨蛋門市傳遞溫暖力量

追求潮流COMEBUY也不忘初心，全台首家提供身心障礙天使就業機會的「COMEBUY DREAM 小巨蛋公益門市」，同步加入聯動陣線，點購時「值得讓您多等一分鐘」，每次消費都讓玩家的熱情化為改變社會的溫柔力量。

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