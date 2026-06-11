杜拜巧克力新甜點！不只Q餅跟甜甜圈 來自大阪洋菓子店「杜拜巧克力千層捲」 6月快閃店買得到一整條

遠傳電信旗下「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲社群平台自今年4月上線以來，以「搜、訂、吃、評、分享」功能，解決消費者的用餐痛點，下載註冊用戶數已達近20萬，挑戰年底達百萬用戶。昨日宣布服務內容再升級，正式推出「人氣私廚預訂」服務，首波集結20家私廚進駐，並攜手《500輯》旗下權威美食評鑑「500碗」、「500甜」、「500盤」榜單，打造最強餐飲生態圈。

2026-06-11 17:42