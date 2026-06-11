杜拜巧克力新甜點！不只Q餅跟甜甜圈 來自大阪洋菓子店「杜拜巧克力千層捲」 6月快閃店買得到一整條
杜拜巧克力夯爆了！不只杜拜巧克力Q餅、千層蛋糕、甜甜圈，現在更捲進日式千層捲裡，口感層次更豐富，身為杜拜巧克力控的你絕對不容錯過。
杜拜巧克力話題持續，來自日本大阪的「Katachi 形‧洋菓子店」將杜拜巧克力加入招牌千層捲中，打造「杜拜巧克力日式千層捲」，一入口就能吃出綿密奶香與可可香，以及帶有堅果香氣和卡達伊夫細麵絲的酥脆口感，搭配日式千層柔軟包覆順滑巧克力內餡，多層次碰撞味蕾十分驚喜。
此外，「Katachi 形‧洋菓子店」6月快閃店進行中，即日起至6/30快閃板橋車站環球B1，6/17至7/7快閃遠百信義A13四樓，現場都會販售整條蛋糕，數量有限。詳情請見粉專。
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