限時「買一送一」！ 爽喝3大手搖新品 CoCo「生椰拿鐵」、SUMELLA「青檸桂花金烏龍」、大茗「芒果優格飲」

手搖控這篇要收藏！ 超狂6月優惠與夏日限定新品，CoCo都可推出長達一個月的「外送買一送一」，還有今日限定的「第2杯0元」；全新直萃茶品牌「甜夏SUMELLA」也推出超仙的桂花系列；大茗則是以「芒果雙重奏」攻佔IG版面。

●CoCo都可：外送買一送一！一日限定「手作仙草凍乳」第2杯0元

圖／CoCo提供

CoCo都可於整個6月份攜手外送平台foodpanda祭出超狂福利享有大杯「茉香凍奶綠」、「芒果綠茶」、「四季珍椰青」及大人氣的「粉角生椰拿鐵」買一送一優惠，讓你在家、在辦公室都能喝個過癮。

圖／CoCo提供

今天（6/10）更有「一日限定」小確幸，快打開CoCo都可官方Line帳號領取優惠券，購買「手作仙草凍乳」即可享有「第2杯0元」，堅持手工製作滑嫩仙草凍融入純淨牛乳，口感咕溜又療癒，換算下來2杯只要70元，每人限領2張，數量有限！

●甜夏 SUMELLA：全新「桂花系列」入口清香！限時4天買一送一

主打直萃茶的品牌「甜夏SUMELLA」推出全新「桂花系列」3款新品，主打款「青檸桂花金烏龍」特別加入青檸汁提味，入口能品嚐到清新果酸與細緻桂花蜜香；喜歡純粹茶香的則推「桂花金烏龍」，慢火烘焙的金烏龍與桂花釀交織出優雅尾韻；而奶茶控絕不能錯過「桂花金烏龍鮮奶」，滑順鮮奶與焙火茶香堪稱絕配。

圖／甜夏 SUMELLA提供

歡慶新品上市，甜夏祭出買一送一，自6月10日至6月13日期間，只要到門市現場購買任一款桂花系列新品，就直接送「金烏龍」兌換券1張，而且活動可以累贈，限時4天手刀快衝！

●大茗：芒果兩種夏天「芒果青、優格飲」盛夏必喝

人氣手搖飲「大茗」今年夏天以「芒果的兩種夏天」為主題，率先於全台開賣的「芒果青」，選用經典酸甜芒果，大膽搭配冷萃茉綠與椰子水調製。入口迎來鮮明果香與微酸甜感，中段則散發椰子水的清透清爽，尾韻留下細緻的綠茶回甘。

圖／大茗本位製茶堂提供

緊接著將在6月22日登場的「芒果優格飲」，則是濃郁系愛好者的天堂，選用鮮乳坊優格搭配滑順椰奶，將熱帶芒果的香甜與乳香的酸韻完美融合，風味濃郁卻完全不厚重，乳酪控與奶香迷絕對會一喝上癮！

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