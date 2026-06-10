快訊

濫訴風暴／一句關心換來40項投訴 師訴願翻案卻傷痕累累

蘆洲73歲老翁被2車撞倒輾過送醫不治 肇事女駕駛毒駕致死收押

含糖咖啡、加工肉都上榜 心臟科醫師籲早上9點前少碰5種食物

限時「買一送一」！ 爽喝3大手搖新品 CoCo「生椰拿鐵」、SUMELLA「青檸桂花金烏龍」、大茗「芒果優格飲」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

手搖控這篇要收藏！ 超狂6月優惠與夏日限定新品，CoCo都可推出長達一個月的「外送買一送一」，還有今日限定的「第2杯0元」；全新直萃茶品牌「甜夏SUMELLA」也推出超仙的桂花系列；大茗則是以「芒果雙重奏」攻佔IG版面。

●CoCo都可：外送買一送一！一日限定「手作仙草凍乳」第2杯0元

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

CoCo都可於整個6月份攜手外送平台foodpanda祭出超狂福利享有大杯「茉香凍奶綠」、「芒果綠茶」、「四季珍椰青」及大人氣的「粉角生椰拿鐵」買一送一優惠，讓你在家、在辦公室都能喝個過癮。

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

今天（6/10）更有「一日限定」小確幸，快打開CoCo都可官方Line帳號領取優惠券，購買「手作仙草凍乳」即可享有「第2杯0元」，堅持手工製作滑嫩仙草凍融入純淨牛乳，口感咕溜又療癒，換算下來2杯只要70元，每人限領2張，數量有限！

●甜夏 SUMELLA：全新「桂花系列」入口清香！限時4天買一送一

主打直萃茶的品牌「甜夏SUMELLA」推出全新「桂花系列」3款新品，主打款「青檸桂花金烏龍」特別加入青檸汁提味，入口能品嚐到清新果酸與細緻桂花蜜香；喜歡純粹茶香的則推「桂花金烏龍」，慢火烘焙的金烏龍與桂花釀交織出優雅尾韻；而奶茶控絕不能錯過「桂花金烏龍鮮奶」，滑順鮮奶與焙火茶香堪稱絕配。

圖／甜夏 SUMELLA提供
圖／甜夏 SUMELLA提供

歡慶新品上市，甜夏祭出買一送一，自6月10日至6月13日期間，只要到門市現場購買任一款桂花系列新品，就直接送「金烏龍」兌換券1張，而且活動可以累贈，限時4天手刀快衝！

●大茗：芒果兩種夏天「芒果青、優格飲」盛夏必喝

人氣手搖飲「大茗」今年夏天以「芒果的兩種夏天」為主題，率先於全台開賣的「芒果青」，選用經典酸甜芒果，大膽搭配冷萃茉綠與椰子水調製。入口迎來鮮明果香與微酸甜感，中段則散發椰子水的清透清爽，尾韻留下細緻的綠茶回甘。

圖／大茗本位製茶堂提供
圖／大茗本位製茶堂提供

緊接著將在6月22日登場的「芒果優格飲」，則是濃郁系愛好者的天堂，選用鮮乳坊優格搭配滑順椰奶，將熱帶芒果的香甜與乳香的酸韻完美融合，風味濃郁卻完全不厚重，乳酪控與奶香迷絕對會一喝上癮！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

手搖 買一送一 大茗 CoCo 甜夏SUMELLA 芒果

相關新聞

限時「買一送一」！ 爽喝3大手搖新品 CoCo「生椰拿鐵」、SUMELLA「青檸桂花金烏龍」、大茗「芒果優格飲」

CoCo都可、甜夏SUMELLA及大茗推出夏季限時飲品與優惠活動！CoCo的「生椰拿鐵」買一送一，甜夏的「青檸桂花金烏龍」更享有限時優惠，還有大茗的清爽「芒果優格飲」即將上市，手搖飲控千萬不要錯過！

魚子醬、牛尾澄清湯！饗A Joy×國際名廚江振誠「夏季限定料理」上桌

饗賓餐旅旗下精品Buffet「饗 A Joy」，今年攜手國際名廚江振誠，推出年度企劃《四季交饗曲》，繼春季篇章後，7月1日將再迎來盛夏篇章。本次以「海」為靈感，推出三道夏季消暑限定聯名料理，包括「海納百川魚子醬珠寶盒」、「烏魚子蟹黃黃金涼麵」與「清燉牛尾肉圓澄清湯」，讓民眾感受一場關於風土、記憶與感官的夏日交響曲。

信義區個人午餐新選擇！ 全台首間「養心茶樓mini」進駐台北101 獨享港點28元起、145元爽吃套餐

全台首間「養心茶樓mini」進駐台北101，主打免預約的港點餐飲，單點價28元起。提供超值套餐145元起，菜單包括粥粉麵飯及各類點心，並引入多款港式甜品，完美滿足信義區上班族的午餐需求。

世足賽熱潮席捲台北！「六福萬怡」百吋大螢幕開播，啤酒買2送1、派對拼盤999元起

2026世界足球賽即將啟動，台北六福萬怡酒店推出百吋大螢幕觀賽活動，6月11日至7月19日指定期間，享啤酒買2送1優惠及999元起的派對拼盤，讓球迷享受精采比賽與美食的雙重盛宴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。