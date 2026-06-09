把蛋塔包進大福！COMEME x 大福名店「蛋塔紅豆大福」只賣1個月 還有「半熟巴斯克蛋塔」限定店才買得到

排隊可頌蛋塔「COMEME」強強聯手，與草莓大福名店合力推出聯名新品，把蛋塔餡包進大福裡，口感層次豐富，新奇組合一入口就能喚醒味蕾。

圖／COMEME提供

蛋塔名店「COMEME」每每推出新品都會掀起排隊潮，6/13至7/13再推期間限定新品，攜手人氣草莓大福「金桃家」打造「蛋塔紅豆大福」，將蛋塔的靈魂內餡包進紅豆大福中，少了塔皮的酥脆，卻迎來Q彈軟糯的新食感，順滑蛋塔內餡與綿密紅豆的組合也十分可口，值得甜點控嘗鮮一試。

圖／COMEME提供

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這款「蛋塔紅豆大福」將在COMEME全台門市開賣，而南港門市、桃園機場門市則暫無販售，售價一盒6入290元。

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此外，COMEME南西新光另有限定「千層半熟巴斯克蛋塔」，招牌千層塔皮搭配半熟奶香內餡，比例剛好不會膩口，一次滿足想吃蛋塔也想吃巴斯克的朋友。

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