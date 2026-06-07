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春上布丁蛋糕「賣布丁」！神級伴手禮+1 最新「3款布丁」地區限定開賣 買2入享特價再贈提袋

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／春上布丁蛋糕提供、摘自新東陽關西服務區粉專
圖／春上布丁蛋糕提供、摘自新東陽關西服務區粉專

春上布丁蛋糕真的「賣布丁」了！竹北超人氣伴手禮春上布丁蛋糕」重磅新推「濃郁布丁」，一口吃得到濃郁蛋香與奶韻，地區限定販售掀起粉絲敲碗聲。

圖／春上布丁蛋糕提供
圖／春上布丁蛋糕提供

春上布丁蛋糕主打「布丁蛋糕」因其外型及口感像布丁而得名，實則無布丁成分。6/6起，春上布丁蛋糕重磅推出「濃郁布丁」，以低溫慢火製成，口感綿滑、蛋香奶香濃郁，有香草焦糖、濃郁可可、雙倍濃抹等3種口味，吸引布丁控開箱嘗鮮。

但值得一提的是，目前春上布丁僅於新竹地區限定販售，售價一個65元，嘗鮮任選兩入特價119元再贈提袋。

圖／摘自新東陽關西服務區粉專
圖／摘自新東陽關西服務區粉專

圖／春上布丁蛋糕提供
圖／春上布丁蛋糕提供

吃不到新竹限定布丁別哭哭！春上布丁蛋糕「北海道奶霜方塊戚風杯」在全台7-ELEVEN獨家上市（外島除外），選用北海道十勝牛奶製成奶霜內餡，搭配經典戚風蛋糕，份量剛好能夠滿足甜點胃又不怕膩。6/9前，還享有第二件折10元優惠，一個吃不夠就再吃一個。

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布丁 北海道 伴手禮 7-ELEVEN 春上布丁蛋糕

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