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85℃「杜拜烤年糕」爆紅開賣！45元吃得到「爆量杜拜絲」，還有杜拜巧克力冰沙超消暑

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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杜拜巧克力熱潮持續席捲甜點市場，連鎖咖啡烘焙品牌85℃再推出話題新品「杜拜烤年糕」，以酥脆外皮、Q彈年糕與濃郁巧克力內餡打造多層次口感，近期在社群平台掀起討論，不少網友分享剖開後滿滿餡料的畫面，直呼視覺效果與美味度兼具，成為近期最受矚目的平價甜點之一。

這款新品將近年人氣居高不下的杜拜巧克力元素融入烘焙商品中，內餡加入大量帶有酥脆口感的杜拜餡，搭配烘烤後外酥內Q的年糕，每一口都能感受到香濃杜拜絲與年糕彈牙口感交織。許多消費者形容，咬下瞬間除了能感受外層微酥的香氣，還能品嚐到豐富餡料帶來的滿足感。

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值得一提的是，杜拜烤年糕單顆售價僅45元，相較動輒百元以上的杜拜巧克力甜點，親民價格讓更多民眾能輕鬆體驗這股國際甜點風潮，也讓不少巧克力控一次購入多顆品嚐，成為近期門市熱門商品之一。值得一提的是非全台門市皆有販售，建議先致電確認以免向隅。

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除了杜拜烤年糕外，85℃今年夏季也同步推出「杜拜可可冰沙」，以濃郁巧克力冰沙搭配巧克力脆片與玉米脆片，中杯售價90元，提供冰涼又濃厚的夏日享受。從烘焙甜點到沁涼飲品，杜拜巧克力風味持續延燒，也讓85℃再度成為甜點愛好者關注焦點。

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85℃ 冰沙 甜點 杜拜巧克力

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