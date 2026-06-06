根本喝的藝術品！可不可翻玩名畫「莓果飲系列」2杯6折、鶴茶樓「特製石花凍」配愛文芒果 限時加料1元

熱浪來襲，手搖飲控的續命時刻又到了！ 手搖界正悄悄掀起一場視覺文藝復興，6月最具話題的兩大手搖新品，有把經典名畫融入零咖啡因負擔的果茶，也有將台灣沿海的古早味海洋記憶化身為消暑配料，還有限時好康，快筆記準備開喝！

⊙ 可不可「仲夏莓果系列」 翻玩名畫《戴珍珠耳環的少女》

圖／可不可熟成茶行提供

可不可熟成茶行將靈感對準經典名畫《戴珍珠耳環的少女》，一口氣推出三款優雅文藝風的「莓果系列」夢幻新品，預計於6/9全台浪漫登場。

第一款「馥莓冰茶」是無咖啡因的首選，完全不含茶葉成分，純粹以多種莓果果萃調配出澄澈的紫紅色澤。入口是微酸的果香，尾韻則帶著大自然的清甜，非常適合晚上想喝冰飲又怕失眠的手搖飲控。

圖／可不可熟成茶行提供

喜歡經典茶香的則可以選擇「紫蘇馥莓熟成」或「紫蘇馥莓冰茶」。「熟成風味」將莓果茶與熟成紅茶完美調和，再加入紫蘇與檸檬點綴，層次感十足；若想堅持無咖啡因，也有「純冰茶」版本可選。

6/9 至 6/22 期間，只要到門市現場或電話自取購買大杯新品，即可享有第二杯6折優惠（每單限折2杯，不適用外送與線上點餐）。

圖／可不可熟成茶行提供

⊙ 鶴茶樓爆量愛文芒果 配傳統海味「特製石花凍」

圖／鶴茶樓提供

配料狂人的鶴茶樓，將目光投向了台灣沿海傳統特產—石花凍！研發出滑嫩Q脆、熱量極低的「特製石花凍」，成功拯救了想解饞又怕熱量爆表的手搖控，並於6/10起攜手當季愛文芒果重磅開賣。

圖／鶴茶樓提供

主打的「粒粒芒果石花感凍綠茶」，以優雅的蘭香綠茶為基底，打成如雲朵般細緻的冰沙，搭配鮮甜的愛文芒果肉與滑脆石花凍，還可以調整成微糖的解膩聖品。

另一款「粒粒芒果石花感凍冰沙」，則是滿滿的金黃芒果肉伴隨細碎冰晶，甜度與冰量皆為黃金比例固定，每一口都是最純粹、濃郁的盛夏風味。

圖／鶴茶樓提供

6/10開賣當天，只要親自到全台門市購買任意飲品，即可以「 1元銅板價加購」這款手工特製石花凍！每人限加購2杯，快揪團開喝一起衝門市！

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