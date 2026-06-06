6月超商霜淇淋大戰！ 7-ELEVEN「阿聰師芋頭牛奶」爆濃登場、全家神級雙味「比利時巧克力」回歸

超商霜淇淋大戰再度開打！ 6月新檔期情報剛外流，就在各大FB社團、Threads上引爆網友瘋狂洗版。7-ELEVEN強勢聯名大甲芋頭傳奇名店，推出「芋頭牛奶」爆濃新品；全家便利商店則是搬出「雙王牌」神級經典口味正面迎戰，絕對滿足甜點控味蕾！

7-ELEVEN強勢聯名「阿聰師芋頭牛奶」！限時買2送2、最低0元

阿聰師芋頭牛奶霜淇淋(示意圖)。圖／7-ELEVEN提供

芋頭控集體尖叫了！7-ELEVEN祭出超狂跨界聯名，攜手大甲糕點界的傳奇始祖「阿聰師」，重磅推出全新逸品「阿聰師芋頭牛奶霜淇淋」，新品嚴選在地頂級大甲檳榔心芋，將濃郁芋香完美融合優質鮮乳，打造出如絲緞般綿密滑順，每吃一口都能感受到濃醇芋奶香在舌尖爆發，更祭出超殺優惠下午茶時光，每支售價49元。

7-ELEVEN霜淇淋杯身同步換上新視覺。圖／7-ELEVEN提供

令人驚艷的還有酷聖霜部分，有「檸檬起司酷聖霜」與「鹹花生奶油酷聖霜」人氣回歸。7-ELEVEN自6月10日起週末限定憑指定支付方式即享「第2件半價」；6月17日至6月21日「行動隨時取」加碼推出限時5天的「買2送2」超狂好康！不僅如此，門市還同步推出抽抽樂活動，有機會直接拼最低0元帶回家，還能加價購超萌的「線條小狗保冰袋」，手刀搶！

全家2大「神級不敗牛奶+巧克力」驚喜回歸 還送米香脆

全家便利商店比利時巧克力霜淇淋悄悄回歸。圖／全家便利商店提供

超商霜淇淋霸主全家Fami!ce也直接祭出網路呼聲最高、敲碗不斷的兩大不敗神話—「莊園牛奶」與「比利時巧克力」驚喜回歸！連續六年榮獲國際金獎肯定的「比利時巧克力」，憑藉著微苦帶甜的成熟大人系風味，早已是無數霜淇淋粉心目中無法超越的NO.1。

貼心推出「經典雙口味」組合，讓民眾一拿上手就能拍出絕美漸層照，一次滿足奶香與可可交融的頂級享受。自即日起至6月16日前，只要購買任一口味霜淇淋，就大方附贈「米香脆」一包，撒在霜淇淋上一起吃，卡滋卡滋的整體層次感再度升級。

全家比利時巧克力霜淇淋深受消費者喜愛。圖／全家便利商店提供

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