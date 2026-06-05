洗版IG、Threads！ NO COFFEE「杜拜巧克力」4新品限時開賣 銅板價加購極簡小燈箱

夢幻甜點「杜拜巧克力」又有新玩法！ 日本福岡潮牌咖啡「NO COFFEE」台北中山店，限時推出全新「杜拜巧克力系列」，化成可頌、司康、冰沙與熟成咖啡 4 款精品級餐點，將掀起一波 IG、Threads洗版！

圖／NO COFFEE提供

網美激推！ 「杜拜巧克力可頌、司康

視覺與口感的雙重邪惡擔當！「杜拜巧克力可頌」以酥脆奶油可頌為基底，內餡大膽塞入濃郁可可與堅果香，一咬下去滿滿的杜拜絲「卡滋卡滋」作響；「杜拜巧克力司康」外皮酥脆、質地紮實的司康中間，大方夾入海量酥脆杜拜絲，表面再淋上香氣爆棚的濃郁開心果醬，堅果香與卡滋脆感交織，甜而不膩。

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熟成消暑大人系！ 「杜拜巧克力冰沙、咖排」

「杜拜巧克力冰沙」以綿密濃郁的巧克力冰沙為主角，頂層鋪上厚厚一層鹹甜的開心果奶蓋。吸管插到底先喝到冰涼可可，完全不苦不死甜；「杜拜巧克力咖啡」現沖咖啡完美揉合苦甜巧克力，最後抹上靈魂開心果奶蓋。咖啡的微苦、巧克力的甘甜與堅果醇香在口中完美堆疊。

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「NO COFFEE」更將極簡潮流 DNA 轉化為 6 款超吸睛的「限量迷你小燈箱」！即日起只要在門市任選 2 項杜拜巧克力新品，就能以 69 元銅板價隨機加購一個，數量有限，手慢搶不到！

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