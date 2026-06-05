撐不住！ 高雄人氣「爆漿肉鬆小貝」驚傳一次收2間、營業至7/10 網淚喊：以後吃不到了

又一款排隊點心要消失！ 鄰近駁二商圈、以超罪惡「爆漿肉鬆小貝」聞名的全台唯一小貝專賣店「小豬貝貝」，近日無預警在臉書宣布旗下2間門市，將於7月10日正式畫下句點。瞬間讓在地吃貨們直呼「太震驚、不捨」！

圖／翻攝小豬貝貝臉書

深受喜愛的高雄鹽埕區人氣名店「小豬貝貝」，宣布歇業震撼彈讓粉絲們措手不及。業者在臉書感性公告：「謝謝每一位走進小豬貝貝的你，讓這段日子變得很值得。我們用每一份點心，記住了很多溫暖的時刻。」不僅是《鹽埕店》，連同《文化店》也將同步收攤，兩間門市一起結束營業。

大批網友湧入粉專驚呼不捨、急切詢問原因，業者也坦言，最終決定歇業是因為「成本壓力過大」，無奈之下只能做出這個沉重的決定。不禁令人感嘆以後在高雄，又少了一家極具代表性的創意點心。

圖／翻攝小豬貝貝臉書

「小豬貝貝」賣的不是仙貝，而是近年風靡全台的創意點心「小貝」。最受推崇的「招牌/肉鬆小貝」，以濕潤綿密的蛋糕體為基底，外層裹滿多到快滿出來的爆量肉鬆與香氣濃郁的海苔，最靈魂的則是裡頭的「爆漿內餡」，鹹甜交織的邪惡美味，吃過就讓人難忘。

圖／翻攝小豬貝貝臉書

「小豬貝貝」最後營業時間只到7月10日止，老顧客想重溫回憶，或是還沒朝聖過的吃貨們，趕緊把握最後機會！

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