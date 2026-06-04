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脆上爆紅！ 全家限定ICC「斑蘭椰香、百年黑芝麻」冰淇淋三明治 挑戰抽抽樂0元、滿件送超萌玩偶購物袋

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供
圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供

超商夏日冰品大戰打得火熱！ 近期有在滑社群的甜點控，絕對會發現 Threads上有一款被大家瘋狂洗版的爆紅甜點，就是來自新加坡的頂級冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co.」（簡稱 ICC），現在只要走一趟全家便利商店，讓你免出國就能嚐！

ICC打破傳統冰淇淋高糖、高脂的刻板印象，貼心為現代人打造的大人系甜點，選用天然椰子花蜜與菊苣根膳食纖維取代部分白糖，維持極致濃郁滑順口感的同時，整體糖分足足減少了約30%，讓甜點控吃得無負擔。

圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供
圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供

全家引進ICC兩款限定新品（售價 99 元）。首推充滿南洋風情的「椰香斑蘭冰淇淋餅乾三明治」，堅持不加合成香精，純粹選用馬來西亞斑蘭葉萃取物，並大膽以濃郁椰漿完全取代牛奶，一口咬下，熱帶芋香與椰奶醇香在嘴裡化開，彷彿一秒飛到星馬度假。

圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供
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另一款大人系經典「黑芝麻冰淇淋餅乾三明治」，嚴選日本百年黑芝麻醬，透過職人焙炒工藝釋放飽滿堅果香，搭配帶點苦甜的巧克力軟餅乾，優雅內斂不甜膩。

此外，過去在星港熱銷 NO.1 的開心果冰淇淋三明治這次也同步驚喜回歸，堅果控絕對要抓緊機會囤貨。

圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供
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大口吃冰還能拿好康！即日起至7/7，全家購買新品任選2件享85折；買滿3件即可參加「冰品抽抽樂」，有機會直接把最低0元的超狂驚喜折扣帶回家。

6/10至6/20，大台北地區14間指定全家門市（含瑞光、鑫德、松安店等）更推出限量滿額贈：買2件送價值148元的「ICC 統一時代台北店冰淇淋兌換券」；買4件送「黑芝麻小姐」造型購物袋；買6件把「斑蘭先生」帶回家！掛在包包上的療癒玩偶，拉開拉鍊秒變大容量購物袋，實用度破表。

圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供
圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供

圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供
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搶攻中秋送禮商機，ICC首度在台推出限量「鍍金海峽的月亮」冰淇淋月餅禮盒（售價 888 元）。內含成熟系「濃醇巧克力」、人氣王「開心果」及招牌「斑蘭椰香」三款手工冰淇淋月餅各2顆，完全顛覆傳統月餅的油膩感。預計6/20起於「全家行動購」獨家開放預購，數量有限，準時開搶！

圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供
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