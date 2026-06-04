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31冰淇淋「迷你10球冰淇淋」回歸！25元多1球「爽嗑10種口味」 6月壽星「免費冰淇淋」這樣領

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@31icecream_japan及31冰淇淋官方粉絲團
圖／IG@31icecream_japan31冰淇淋官方粉絲團

31冰淇淋「小貪吃鬼節」回來了！迷你冰淇淋加25元多一球，至多可拿到10球冰淇淋，一支拿在手上有如冰淇淋花束，自選10種口味一次滿足。

示意圖。圖／IG@31icecream_japan
示意圖。圖／IG@31icecream_japan

31冰淇淋「小貪吃鬼節」期間限定回歸，即日起至6/30，凡購買迷你三球冰淇淋，即可以25元再加購1球，最多可加到10球，且不限口味可以自由搭配。以加滿到10球計算，迷你三球原價140元，加上以每球25元加購7球，滿滿10球冰淇淋只要315元。口味選擇依門市實際供應為主。

而本月推薦口味「香橘起司蛋糕」同樣不容錯過，以濃郁起司搭配清爽香橘，冰淇淋中還特別加入了香橘果醬彩帶，果香控絕對會愛上。

香橘起司蛋糕。圖／31冰淇淋提供
香橘起司蛋糕。圖／31冰淇淋提供

此外，6月壽星別忘了！下載31冰淇淋「31俱樂部」App加入會員，當月壽星即享「免費冰淇淋券」乙張，兌換期間內至門市使用即可領取1球免費的標準單球冰淇淋。詳情依App顯示為準。

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