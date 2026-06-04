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連4天買一送一！ COLD STONE全新「布丁奶茶冰、布丁狗冰心捲」來了 送3款限量立牌、隱藏版周邊必搶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／COLD STONE提供
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三麗鷗粉絲們快追！ 慶祝布丁狗30週年生日，COLD STONE 酷聖石特別攜手布丁狗，6月5日起展開超強限定聯名派對，帶來全新「布丁奶茶風味」冰淇淋、敲碗回歸的「芒果冰」，甚至連粉絲最愛的布丁狗「＊字屁屁」都變成限定杯身。官方還祭出連續4天「買一送一」等超狂好康，冰控們手刀衝一波！

圖／COLD STONE提供
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COLD STONE推出兩款夏季限定口味！首推吸睛度極高的「嚼對要布丁」，將布丁狗最愛的點心直接化身冰淇淋，以布丁奶茶風味冰淇淋為基底，拌入鬆軟海綿蛋糕與布丁風味珍珠，再搭配酥脆塔殼餅乾，多層次口感在嘴裡爆開。

嚼對要布丁。圖／COLD STONE提供
嚼對要布丁。圖／COLD STONE提供

夏日霸主「金芒盛宴」也回歸，選用台灣本土愛文芒果製成濃郁冰淇淋，拌入季節限定愛文芒果丁、海綿蛋糕，最後淋上芒果風味晶珠打造極致饗宴。另外還有使用芒果果泥與果肉製成的限定飲品「芒果酷樂思」，酸甜消暑！

金芒盛宴。圖／COLD STONE提供
金芒盛宴。圖／COLD STONE提供

芒果酷樂思。圖／COLD STONE提供
芒果酷樂思。圖／COLD STONE提供

超受矚目的夢幻甜點絕對要嚐！聯名新品「QQ布丁狗冰心捲」，以「布丁風味冰淇淋」為基底，拌入人氣王嚼感系配料「黑糖QQ」，並用鬆軟可口的海綿蛋糕溫柔包覆交織多層次風味，更萌的是，蛋糕外皮上還印有超可愛的布丁狗剪影圖案，顏值超高。即日起至6月28日止，只要前往購買，即可享受冰心捲體驗價「現折150元」（原價850元)。

QQ布丁狗冰心捲。圖／COLD STONE提供
QQ布丁狗冰心捲。圖／COLD STONE提供

布丁狗粉一定要收藏的「酷聖石好冰友-布丁狗」壓克力擺飾，這次一共有3款造型，其中還包含一款「30週年隱藏版」，點購指定套餐即可隨機獲得(立牌皆為隨機出貨)：「340元限定套餐」含中杯季節限定冰淇淋、原味脆餅、酷聖石好冰友立牌乙個。「380元限定套餐」除上述內容外，再加碼飲品7選1（包含美式咖啡、蜜烏龍茶、茉香綠茶等）。

圖／COLD STONE提供
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連4天買一送一！COLD STONE也帶來超狂優惠，省荷包吃冰一定要記好以下時間：

．6/5 - 6/7：購買中杯以上冰淇淋，享同size第二件半價（不含脆餅/桶裝）。

．端午夏至狂歡6/18 - 6/21：連續4天！購買大杯冰淇淋，直接享買一送一（不含脆餅/桶裝）。

．LINE好友專屬6/5 - 8/6：活動期間憑LINE粉絲優惠券，可享中杯以上（含桶裝）冰淇淋買一送一（每帳號可領取一次），直接讓你一路爽吃到8月！

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