辻利抹茶歐蕾買1送1！萊爾富「新減糖版」照喝日本百年茶香 平日限定「果昔現省20」、特濃美式買49送50
抹茶歐蕾買1送1！萊爾富限定「辻利茶舖抹茶歐蕾」買一送一，平均下來一杯約33元；還有平日「果昔系列」現省20元，炎炎夏日來杯冰涼果昔真消暑。
即日起至6/23，萊爾富與辻利茶舖聯名「新減糖抹茶歐蕾」中杯買1送1，冰熱任選，兩杯只要65元，銅板價就能喝到日本百年茶香與滑順奶香，減糖更清爽。
同樣至6/23，萊爾富「果昔系列」平日優惠同步登場，週一至五每日指定果昔單杯優惠價59元（原價79元），為果系飲品控提供平日小確幸。
此外，幫上班族提神，即日起至6/30，萊爾富「特濃美式／特濃拿鐵」大杯同品項買49送50，數量有限、庫存依各門市為主。
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