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aespa《LEMONADE》聯名「I’m donut ?」台北登場！4款限定甜甜圈掀1次看還有周邊必買

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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韓流與甜點控準備朝聖！來自日本的人氣生甜甜圈品牌 I’m donut ? 宣布攜手韓國超人氣女團 aespa 推出期間限定聯名企劃，將於6月8日至6月21日在台北門市限時開賣。此次以 aespa 第二張正規專輯《LEMONADE》為靈感，打造4款專屬甜甜圈口味與限定包裝，讓粉絲能透過味蕾走進專輯世界觀，預計將掀起一波打卡與排隊熱潮。

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aespa自出道以來便以獨特的虛擬宇宙概念、未來感風格及強烈舞台魅力受到全球矚目。由 Karina、Giselle、Winter 與 Ningning 組成的 aespa，憑藉多首熱門歌曲席捲國際市場，成為近年最具代表性的K-POP女團之一，近期將在台北大巨蛋舉辦演唱會。此次《LEMONADE》專輯延續其鮮明世界觀，也成為跨界聯名的重要亮點。

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本次推出的「aespa聯名限定4入組合」售價480元，內含「I’m lemon ?」、「Sour Market Tiramisu」、「Acid Lemonade Cloud」及「Bitter Sweet Lemon」四種限定風味，每款各一顆，並採用專屬聯名包裝販售，不開放單顆購買。凡購買組合還可獲得隨機聯名貼紙一張，數量有限送完為止。

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除了甜甜圈外，現場同步推出限量聯名棒球帽與環保提袋等周邊商品，讓粉絲一次收藏。活動期間每日上午9時45分發放號碼牌，10時正式開賣，聯名甜甜圈每日限量100盒，每人限購一盒。隨著《LEMONADE》話題持續升溫，這場結合韓流音樂與甜點美學的期間限定企劃，勢必成為今夏台北最受矚目的美食朝聖新熱點。

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