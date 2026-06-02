不只折5元！這家咖啡茶飲「自備環保杯折20元」連續7天 再抽「生椰拿鐵」免費喝1個月

人氣蛋捲「青鳥旅行」本季以「果韻入味」為核心，推出全新「夏境拾光」夏日限定禮盒。禮盒以當季水果與茶香為基礎設計，其中「愛文芒果蛋捲」嚴選在地愛文芒果，並將芒果凍乾入餡，展現飽滿鮮明的熱帶風味；「紅玉荔枝蛋捲」則選用日月潭紅玉紅茶揉入餅皮，並以荔枝內餡展現清甜。夏境拾光禮盒系列共有兩種系列，「果韻款」包括有8入、12入、16入等規格，每盒420元起；「花語款」則有12入、16入、24入等規格，每盒480元起。

2026-06-01 07:23