不只折5元！這家咖啡茶飲「自備環保杯折20元」連續7天 再抽「生椰拿鐵」免費喝1個月
自備環保杯折20元！不只折5元，這家咖啡茶飲推出「現折$20」霸氣活動，全品項飲品皆適用，邀請消費者一同喝飲料消暑兼愛地球。
不少人都會選擇自備環保杯購買咖啡、手搖，能享有折抵5元的小確幸。新式茶飲「玉津 Y.J coffee」響應6/5世界環境日，期間限定推出自備環保杯「全飲品現折$20（環保杯折$5+品牌優惠$15）」加碼優惠，活動將自6/5至6/11一連7天登場。
此外，同一活動期間，只要追蹤玉津官方IG或臉書，並轉發「自帶杯折$20」活動貼文／限時動態即可參與抽獎，有機會抽中「生椰拿鐵月票（30張生椰拿鐵兌換券）」，IG＆臉書各抽1名，預計於6/12公布結果。
「玉津 Y.J coffee」於北中南都設有分店，根據官網顯示目前有逾30家門市。除了咖啡、飲品外，也有販售切片蛋糕和麵包、輕食等，價格都落在百元以內，十分平價親民。
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