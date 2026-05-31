新北跑咖新地標！「三重最美咖啡廳」試營運 最強「立方丹麥」噴香出爐 「奢華版松露吐司」不容錯過
新北人開箱！號稱「三重最美咖啡廳」即日起試營運，主打「立方丹麥」每每出爐就是陣陣香氣，加上舒適空間令人心曠神怡，跑咖控口袋名單再加一！
新北咖啡新地標「Hitotsu」即日起至6/3啟動試營運，以丹麥吐司「立方丹麥」為招牌強打，嚴選法國片狀奶油、保留小麥香氣麵粉，以法式工藝反覆推疊製成帶有濃郁奶香的可口吐司，越嚼越香值得細細品味。
口味部分除了經典皇家立方丹麥外，還有法芙娜巧克力立方丹麥、巴黎玫瑰立方丹麥、羅勒起司立方丹麥等鹹甜選擇，更有奢華版「頂級松露立方丹麥」嘗得到香濃松露醬與溫潤奶油香的神仙組合。
業者也公開了外帶吐司還原剛出爐口感的最強復烤法，首先記得放進密封袋裝好冷凍保存，要吃之前放冷藏退冰約6小時或放室溫退冰1-2小時，接著是最重要的一不，「噴一點點水」再回烤，復熱則建議烤箱預熱至170°C，整顆吐司回烤約8-10分鐘，或切片回卡3-5分鐘即可。
光吃吐司還不夠？「Hitotsu」也有多款精品咖啡、泰勒紅茶鮮奶、花草茶的飲品，及法式蝴蝶酥、奶蓋布丁、杜拜開心果巴斯克等手作甜點。
Hitotsu一つ丹麥吐司x咖啡
地址：新北市三重區五常里元信三街39、41號
試營運期間：2026/5/31～ 2026/6/3
試營運時間：平日11:00-20:00、假日10:00-20:00
開幕時間：2026/6/6 14:00-20:00
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