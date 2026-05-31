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星巴克揪跑團開晨跑派對！台北、高雄雙城4K慢跑登場，完跑再免費喝限定「星沁爽」補給

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自Starbucks活動相關頁面
圖／取自Starbucks活動相關頁面

夏天不只喝咖啡提神，現在連晨跑也能變成城市裡最潮的早晨儀式。星巴克今年夏季推出全新「Refresher Run Club」活動，結合近年最夯的城市跑團文化，邀請民眾以4K輕鬆慢跑節奏，穿梭台北信義區與高雄港灣街景，在晨光中感受城市甦醒的魅力。活動最後更直接跑進星巴克門市，享受沁涼飲品與專屬交流時光，打造結合運動、咖啡與生活風格的夏日體驗。

圖／取自Starbucks活動相關頁面
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首場將於6月7日在台北登場，集合地點位於星巴克世貿一館門市，帶領跑者以4K距離探索信義區街頭風景；第二場則於6月14日前進高雄哈瑪星門市，沿著港都氛圍與駁二周邊街景展開晨跑旅程。兩場活動皆於上午8點開始，參加者需提前15分鐘完成報到，並在跑後參與交流時光與限定「早晨冰涼盛宴」。

（台北場已額滿）

除了慢跑體驗外，星巴克此次也準備多項限定好禮。參加者可免費獲得指定口味「星沁爽」飲品一杯、星巴克循環杯以及活動限定貼紙，讓跑後補給更有儀式感。現場也安排專業攝影紀錄，捕捉跑者穿梭城市街景與港灣風光的運動畫面，增添濃厚生活風格氛圍。台北場限額120人，高雄場則限額100人，預計將吸引不少跑步與咖啡愛好者搶先報名。

圖／取自Starbucks活動相關頁面
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主辦單位也提醒，活動期間將進行品牌影像紀錄，完成報名即視為同意肖像授權使用。同時響應環保減塑理念，鼓勵參加者自備隨行杯或水袋，以更永續的方式享受夏日晨跑與咖啡時光。對於想用最有活力的方式迎接週末早晨的民眾來說，這場結合城市探索、慢跑與咖啡香氣的限定活動，勢必將成為今年夏天最具話題的晨間體驗之一。

圖／取自Starbucks活動相關頁面
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