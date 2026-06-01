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快筆記！青山手搖全新「芒果橘子春青」6／3開賣　7門市新開幕狂送「免費喝1杯」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／青山 青茶專業製作提供
圖／青山 青茶專業製作提供

手搖控快看過來！以青茶專業製作聞名的人氣手搖飲品牌「青山」，今年6月準備強勢發威，不僅帶來驚豔味蕾的超強「芒果系」新品，更宣布要在全台一口氣狂開7間新門市。

全新「芒果橘子春青」強勢登場

圖／青山 青茶專業製作提供
圖／青山 青茶專業製作提供

青山將在6月3日隆重推出全新消暑神飲「芒果橘子春青」，特別選用台灣人最愛的「愛文芒果」，跌破眼鏡地結合了酸甜橘子汁，更豪邁地在茶中加入鋪天蓋地的驚人芒果肉，讓飲料控每一口吸上來，都是扎扎實實、鮮甜多汁的芒果塊。

選用帶有高雅花香調的「春青」作基底，不僅平衡了果汁的甜度，更襯托出芒果與橘子的熱帶熟成香氣。建議最低1分糖即可享用最純粹的果香，中杯售價79元、大杯89元。

慶祝新品上市，6月3日開賣首日祭出「第2杯73折」的好康，容量M或L還可以自由混搭（以價低者折），每人限購兩組。

圖／青山 青茶專業製作提供
圖／青山 青茶專業製作提供

狂展7間店！開幕首日「免費喝」

6月份也迎來大爆發，全台預計再新開7間門市，總門市數一口氣衝到69間！青山新門市足跡遍及台中、台南、桃園、苗栗及高雄，從6月6日起由台中豐原店率先領軍開跑。

為回饋粉絲，7間新門市皆推出超誠意的開幕大禮包：

【開幕第1天】： 祭出萬眾期待的「免費喝飲品1杯」！品項包含經典的冬青、桂花玄米茶與天蟬那堤任選（每人限領1杯）。當天如果喝不夠，購買第2杯起直接享「全品項任選5折」（每人限購5杯）。

【開幕第2至4天】： 推出「全品項73折」的連續好康（每人限購5杯）。需要注意的是，上述超狂優惠皆限到店購買。

青山新門市開幕時間、地址一覽：

．6／6 (六)台中豐原店：台中市豐原區中正路236號

．6／7 (日)台南新市店：台南市新市區新和里中正路246號

．6／13 (六)桃園蘆竹店：桃園市蘆竹區大竹路506-17號

．6／14 (日)台中南屯店：台中市南屯區南屯路二段125號

．6／20 (六)台中水湳店：台中市西屯區大鵬路128號

．6／27 (六)竹南博愛店：苗栗縣竹南鎮博愛街102號

．6／28 (日)高雄五甲店：高雄市鳳山區五甲三路126號

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