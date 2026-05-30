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香菜控暴動！ 大苑子邪惡手搖「香菜芒果冰沙」5/30開搶 全台限量5000杯、販售門市一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

今夏最瘋狂的味蕾挑戰！以鮮果茶飲聞名的大苑子再度打破天花板，宣布將於 5 月 30 日起，推出期間限定的超獵奇新品「香菜芒果冰沙」，將夏季霸主愛文芒果與翠綠新鮮香菜大膽結合，並且全台僅限量販售 5,000 杯，想朝聖的飲料控、香菜控們，手腳一定要快！

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

這杯外觀辨識度極高的「香菜芒果冰沙」。整杯飲品呈現耀眼的金黃色澤，上層再綴以大把的翠綠香菜，強烈的視覺對比讓人一看就印象深刻。

研發團隊保證，這絕對是經過精心調配的黃金比例！冰沙本體嚴選當季新鮮的愛文芒果現打而成，口感綿密、果香濃郁，完整鎖住夏日芒果的鮮甜。特別加入的新鮮香菜提香，清爽氣息巧妙融入芒果香氣中，從第一口的衝擊感，到後面慢慢感受到兩者融合的層次尾韻，超清爽。

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

將於 5 月 30 日起正式開賣，每杯中杯售價 99 元。由於製作工序繁複且全台限時限量，這次僅在全台指定的 30 家門市販售，總共只有 5,000 杯，賣完就沒了！

大苑子「香菜芒果冰沙」全台販售門市一覽：

北部：基隆義二店、市府夢想店、台北南昌店、台北八德店、新店中正店、永和樂華店、土城延和店、林口長庚店、新竹北大店

中部：南門店、花壇店、溪湖店、彰化大埔店、鹿港中山店、南投店、台中昌平店、逢甲福星店、台中世貿店、西屯中科店、清水店、神岡中山店、霧峰店

南部：西螺店、嘉義仁愛店、永康中華店、鳳山中山店、台南青年店、高雄自強店、屏東林森店

東部：花蓮民國店

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香菜 芒果 大苑子 手搖

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