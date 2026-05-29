首創「杜拜巧克力冰糖葫蘆」爆紅！「SOGO忠孝館」快閃開吃，開心果內餡一咬就流心

冰糖葫蘆也能走奢華系！主打正宗北京冰糖葫蘆的「葫蘆花 Hu Lu Flower」，即日起至6月21日快閃進駐台北SOGO忠孝館B1，推出全台少見的「杜拜巧克力冰糖葫蘆」，將近期爆紅的杜拜巧克力元素結合傳統糖葫蘆，消息曝光後立刻在社群掀起討論。

圖／業者提供

這款新品以新鮮草莓為主角，外層包覆晶亮糖衣，一口咬下先感受到薄脆糖殼的喀滋口感，接著是草莓酸甜果香，最後則爆出濃郁杜拜巧克力內餡，搭配烘烤開心果碎增添堅果香氣，從外層一路延伸到內餡都充滿層次感。不同於印象中偏甜的糖葫蘆風味，店家特別強調甜度調整，更適合夏季當作精緻甜點享用。

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「葫蘆花」近年主打將傳統冰糖葫蘆精緻化，不只延伸水果與巧克力系列，更結合永生花工藝與禮盒設計，讓街頭小吃搖身一變成為送禮新選擇。此次快閃櫃位也以粉嫩風格打造，吸引不少民眾拍照打卡。

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此外，6月1日至6月4日開幕首四日還推出限量優惠，每日數量有限。近期想朝聖杜拜巧克力話題甜點的民眾，不妨趁快閃期間到SOGO忠孝館搶先品嚐這款話題系「杜拜巧克力冰糖葫蘆」。

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