台北也有Cinnabon了！ 美國超人氣「神級肉桂捲」進駐赤峰街　3大必吃口味 螞蟻人暴動

螞蟻人真的等到了！過去許多人到美國、日本旅遊時，絕對排隊必吃的神級連鎖肉桂捲品牌「Cinnabon」，如今終於正式進軍台灣，全台首間門市就選在文青美食一級戰區的「台北中山赤峰街商圈」，現已正式展開試營運！

創立於1985年、發跡於美國西雅圖的「Cinnabon」，以製作「世界上最好吃的肉桂捲」為品牌宗旨，至今版圖已橫掃全球56個國家、坐擁超過2,000間分店。過去台灣饕客想要一嚐其美味，只能專程飛往海外門市排隊，如今品牌首度插旗台北大同區赤峰街，讓粉絲們不必買機票也能嚐到這款邪惡美食。

圖／翻攝Cinnabon臉書

Cinnabon的靈魂關鍵就在於嚴選印尼產的特級「馬卡拉肉桂（Makara）」，這種肉桂與一般品種不同，不僅香氣極為濃郁，更帶有迷人的自然甘甜味。每當肉桂捲在烤箱中慢火烘烤時，高溫釋放出的溫暖甜香往往能飄散數個街區，讓老饕們遠遠就能聞香而來。

圖／翻攝Cinnabon臉書

3大必吃口味推薦：

1. 經典原味肉桂捲

圖／翻攝Cinnabon臉書

多數老饕激推的招牌首選！外層烤到微微酥香，內部則保持極致柔軟與濕潤的口感，最後淋上厚厚一層靈魂「奶油起司糖霜」，整體甜而不膩。店家還貼心提供多種尺寸，從大份量的經典捲到一口大小的迷你捲都有，無論是一人獨享或與閨蜜分享都超合適。

2. 香濃可可肉桂捲

圖／翻攝Cinnabon臉書

一開幕就引爆網友嚐鮮潮的話題口味！巧克力香與肉桂香在嘴裡意外交織出完美和弦。吃過的網友紛紛好評大讚：「巧克力和肉桂意外超搭，好好吃！」、「可可版甜度控制得剛剛好，絕對會再回購！」

3. 焦糖胡桃肉桂捲

圖／翻攝Cinnabon臉書

這款則是堅果控的極致救贖！濃郁罪惡的焦糖醬淋滿肉桂捲，再撒上滿滿香脆的核桃碎粒，入口層次感豐富，濃郁甜香與堅果獨特的油脂香氣完美交融，吃一口就幸福感爆棚。

【Cinnabon 台北門市】

．地址： 台北市大同區赤峰街49巷20號（近捷運中山站）

．營業時間： 12:00－19:00

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