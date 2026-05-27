哈根達斯65元開吃！全家獨家「雪糕買4送4」限時5天 日本限定「新品雪酥」只在7-11買得到
哈根達斯65元開吃！炎炎夏日就要吃冰，超商獨家推出「哈根達斯雪糕買4送4」，還有日本限定的「新品雪酥」同步登台，鐵粉衝超商就對了！
全家便利商店獨家「哈根達斯$129系列雪糕」買4送4，相當於半價，可以先買回家囤著再慢慢享用，優惠於5/29至6/2限時開跑。有別於品脫，哈根達斯雪糕除了能吃到品牌經典濃醇冰淇淋外，外層還多了比利時巧克力脆皮，吃起來口感更豐富。
7-ELEVEN也不遑多讓，日本限定「抹茶雪酥」獨家在7-ELEVEN販售，外層威化餅維持酥脆口感，搭配嚴選濃厚抹茶冰淇淋與一圈香濃白巧克力脆皮，苦甜交織完全不會膩；另外還有「極濃焦糖雪酥」和 「豐潤草莓雪酥」等選擇，雪酥控這波一定要衝開箱。
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