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哈根達斯65元開吃！全家獨家「雪糕買4送4」限時5天 日本限定「新品雪酥」只在7-11買得到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖。圖／全家便利商店提供、摘自X@Tonanshouji
示意圖。圖／全家便利商店提供、摘自X@Tonanshouji

哈根達斯65元開吃！炎炎夏日就要吃冰，超商獨家推出「哈根達斯雪糕買4送4」，還有日本限定的「新品雪酥」同步登台，鐵粉衝超商就對了！

圖／<a href='/search/tagging/1013/全家便利商店' rel='全家便利商店' data-rel='/1013/191422' class='tag'><strong>全家便利商店</strong></a>提供
圖／全家便利商店提供

全家便利商店獨家「哈根達斯$129系列雪糕」買4送4，相當於半價，可以先買回家囤著再慢慢享用，優惠於5/29至6/2限時開跑。有別於品脫，哈根達斯雪糕除了能吃到品牌經典濃醇冰淇淋外，外層還多了比利時巧克力脆皮，吃起來口感更豐富。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

圖／哈根達斯粉專
圖／哈根達斯粉專

7-ELEVEN也不遑多讓，日本限定「抹茶雪酥」獨家在7-ELEVEN販售，外層威化餅維持酥脆口感，搭配嚴選濃厚抹茶冰淇淋與一圈香濃白巧克力脆皮，苦甜交織完全不會膩；另外還有「極濃焦糖雪酥」和 「豐潤草莓雪酥」等選擇，雪酥控這波一定要衝開箱。

抹茶雪酥。圖／摘自日本哈根達斯官網
抹茶雪酥。圖／摘自日本哈根達斯官網

抹茶雪酥。圖／摘自日本哈根達斯官網
抹茶雪酥。圖／摘自日本哈根達斯官網

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哈根達斯 抹茶 7-ELEVEN 巧克力 冰淇淋 全家便利商店

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