哈根達斯65元開吃！全家獨家「雪糕買4送4」限時5天 日本限定「新品雪酥」只在7-11買得到

端午節將至，手搖飲品牌Mr.WISH首次推出「鹼粽QQ」配料，搭配獲IT三星認證的黃枝香烏龍，帶來新穎的粽夏飲品。85℃則以「花生香菜」冰粽搶攻市場，結合香菜慕斯和花生內餡，另有經典紅豆及芋頭口味。

2026-05-27 11:28