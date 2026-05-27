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印尼人氣咖啡「F5TY F5VE」登台！全台首店在台中 開幕限定現折20元 喝得到話題最熱「杜拜巧克力奶霜」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自F5TY F5VE Google map（業者提供）
圖／摘自F5TY F5VE Google map（業者提供）

不只「Kenangan Coffee」登台！同為印尼人氣咖啡的「F5TY F5VE」進駐台灣，歡慶開幕加碼推出20元折扣，跑咖控今年也太幸福了吧！

圖／摘自F5TY F5VE Google map（業者提供）
圖／摘自F5TY F5VE Google map（業者提供）

來自印尼的精品咖啡「F5TY F5VE」正式來台展店，全台首家門市落腳台中北屯，提供咖啡、茶飲與精緻糕點，加上簡約舒適且明亮的用餐環境，已悄悄在當地掀起打卡風潮。歡慶開幕，即日起至6/7，首次到店並追蹤品牌IG即可享有20元折扣，每個IG帳號限兌換乙次。

圖／摘自F5TY F5VE Google map（業者提供）
圖／摘自F5TY F5VE Google map（業者提供）

圖／摘自F5TY F5VE Google map（業者提供）
圖／摘自F5TY F5VE Google map（業者提供）

F5TY F5VE經典美式能喝到最純粹的咖啡風味與香氣，還有橘子、芒果、檸檬和草莓等果咖可以選擇，是不少人首次探店的必點推薦。此外，還有全新推出的「杜拜巧克力奶霜拿鐵」，搭配現烤可頌甜點，能一次品嘗到杜拜巧克力與可頌強強聯手的爆紅滋味。

圖／摘自F5TY F5VE Google map（業者提供）
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圖／摘自F5TY F5VE Google map（業者提供）
圖／摘自F5TY F5VE Google map（業者提供）

F5TY F5VE 台灣首店

地址：台中市北屯區信平路112號 S7

營業時間：週一至五7:00-19:00、週六日9:00-21:00

IG：https://www.instagram.com/f5tyf5ve.tw/

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