端午話題新品！ Mr.WISH「鹼粽QQ」變身爆款配料　85℃冰粽加碼「花生香菜」口味

端午節美食大戰玩很大！ 手搖飲品牌 Mr.WISH 這次超狂，竟然把台灣人記憶中的「鹼粽」變成茶飲配料；連鎖咖啡蛋糕烘焙 85℃推出冰涼Q彈的甜心冰粽，更祭出網路上最具話題性的「花生香菜口味」！

手搖界首創！Mr.WISH把「鹼粽」變身爆款配

圖／Mr.WISH提供

Mr.WISH 這次大膽突破配料框架，首度將大家熟悉的台式甜品「鹼粽」變身成限定配料「鹼粽QQ」，結合品牌獲得 ITI 三星認證的「黃枝香烏龍」，一口氣推出兩款充滿熟悉感又帶有新鮮感的超話題新品。

「粽夏一號」主打無調味的清爽茶底，裡頭除了主角「鹼粽QQ」，還豪邁加入焙茶粉粿與波霸，三重咀嚼口感交織出豐富層次；另一款「粽夏奶烏」以帶有細緻花香的黃枝香烏龍融合濃郁奶香，搭上鹼粽 QQ，打造咀嚼系奶茶控的福音！

圖／Mr.WISH提供

端午節小資族限時優惠，5/27至6/10「粽夏一號L」優惠價59元、「粽夏奶烏L」優惠價69元；6/19至6/21，購買粽夏飲品不限品項，消費滿2杯贈三角茶包盒乙個(數量有限送完為止)。

香菜黨衝了！85℃「花生香菜冰粽」鹹甜療癒

圖／85℃提供

今年85℃甜心冰粽，以「年輕人最愛的甜點概念」重新演繹，推出吸睛且話題性十足的「花生香菜口味」，內餡特別選用法國愛樂薇動物性鮮奶油，拌入台灣在地香菜製成綿密的香菜慕斯餡，再搭配濃郁的花生內餡。

同時也保留了經典的不敗口味。「紅豆牛奶口味」嚴選紅豆慢火熬煮，結合鮮奶油呈現綿密滑順的口感；「芋頭牛奶口味」則以細緻芋泥打造濃郁香氣，兩款皆包裹在 Q 軟的麻糬外皮內，冰涼入口、甜而不膩。

圖／85℃提供

看準夏季甜點需求，85℃祭出超佛心的雙重優惠，凡購買任一飲料，即可加價43元購買甜心冰粽乙個；「甜心冰粽禮盒」10入特價430元(原價510元現省80元)，適合家庭聚會、公司團購與端午送禮。

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