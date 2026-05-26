先喝道買1送1！插旗北車地下街「經典3飲品買1送1」連2天 全門市一日限定「英式玫瑰水果茶」第二杯半價

最近氣溫節節攀升，「CoCo都可」今夏推出全新「雪沙椰椰系列」，預計6月1日正式登場。其中「雪沙椰椰冬瓜」使用綿密椰奶冰沙搭配香甜冬瓜，復古中又帶著意想不到的風味，中杯65元。另款「雪沙椰椰咖啡」使用椰奶雪沙結合職人嚴選美式咖啡，巧妙融合椰香與咖啡，清爽又富有層次，14oz售價75元。

2026-05-24 12:44