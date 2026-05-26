先喝道買1送1！插旗北車地下街「經典3飲品買1送1」連2天 全門市一日限定「英式玫瑰水果茶」第二杯半價
先喝道買一送一！「先喝道」強勢回歸台北車站，新店開幕祭出連續兩天「3款經典飲品」買一送一，還有全門市1指定飲品「第二杯半價」活動，省荷包開喝精品手搖飲。
古典玫瑰園集團旗下人氣手搖「先喝道」回歸北車地下街，新門市落腳北車K區（東森廣場KB110櫃位），並將於5/29、5/30一連兩天推出開幕優惠，「英式玫瑰拿鐵、英式水果茶、鮮橙翡翠」享買一送一。特別是「英式水果茶」為人氣TOP 1茶品，以錫蘭紅茶為基底，搭配台灣季節水果特調果露，喝得到百香果及鳳梨果粒，炎炎夏日喝上一口更是清爽消暑。
除了新店開幕優惠外， 5/29一日限定，先喝道推出「英式玫瑰水果茶」第二杯半價，每人限購3組（6杯），限現場／你訂自取，數量有限、售完為止。
先喝道 新店開幕優惠資訊
優惠期間：2026/5/29、5/30
優惠內容：英式玫瑰拿鐵、英式水果茶、鮮橙翡翠買一送一
活動門市：北車K區店（台北市中正區忠孝西路一段47號B1 東森廣場KB110櫃位）
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