好喝小鴨回來了！ 超萌手搖「喝鴨鴨」消失2年驚喜回歸 開幕時間、新店地點搶先看
頂著超萌小鴨LOGO的超人氣手搖飲，還記得嗎？ 「喝鴨鴨Duckling」在沉寂2年後正式宣布滿血復活，而且這次直接揮軍北上，插旗寸土寸金的信義區街邊，預計在6月中旬與大家見面，消息一出立刻讓鐵粉們暴動了！
萌鴨回歸！自台中東海商圈起家的「喝鴨鴨」，過去憑著招牌小鴨圖樣與高質感茶飲，在台中與南港Citylink都曾掀起一波排隊熱潮，可惜前幾年因面臨餐飲業「人力不足」的卡關窘境，店家無奈陸續宣布熄燈。
喝鴨鴨官方臉書近日無預警拋出震撼彈，感性發文表示「喝鴨鴨，回來了。離開了2年，很多人問我們還會不會再開，這一次我們回到街邊，一間很小的店，繼續認真泡茶。」同步還曬出了施工中的門市照片，證實這隻可愛小鴨真的要回歸手搖界了。
新店面開在哪裡？ 業者同步於粉專透露指出地點在信義區的「松山工農」對面，店面空間走的是精緻小巧的街邊店路線，目前門市正緊鑼密鼓地積極施工中，據《ETtoday新聞雲》報導指出，業者預計6月中旬就會正式開幕迎客。
回歸消息一出，立刻湧入大批死忠粉絲留言：「終於！超喜歡玫瑰花鮮奶茶，依然想念」、「太棒了，我思思念念的藍山紅茶」、「太開心了，我真的好想念你們家的飲料」、「天啊！今年聽到最開心的事情了」。
不過，想要一回味老味道的粉絲可能要先做好心理準備，業者透露目前菜單仍在進行微調，原先販售的品項恐怕不會全數回歸，最終販售品項還是要以開幕後的官方公告為準。
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