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「BTS聯名OREO」社群爆紅！紫色包裝、黑糖雙層夾心掀熱議

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／摘自網路
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BTS粉絲準備暴動！近期社群平台瘋傳一款全新「BTS聯名版OREO」，以象徵「I Purple You」的紫色作為主視覺，搭配限定圖案與特殊口味設計，一曝光就迅速在海外社群引發討論。不少粉絲更直呼「根本捨不得吃」，掀起一波洗版熱潮。隨著 BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ 高雄場售票消息曝光，相關話題也同步升溫，讓不少台灣阿米開始敲碗，希望能在台灣超商或賣場看到這款限定零食。

圖／摘自X@Interlude_Katie
圖／摘自X@Interlude_Katie

從目前流出的包裝照片可見，這次聯名版OREO採用深紫與霓光藍設計，除了印有「BTS」字樣外，包裝上還能看見阿米棒、手指愛心等象徵性元素，整體風格相當有演唱會周邊感。餅乾本體也跳脫經典設定，除了原本的香草夾心外，還加入黑糖煎餅風味夾心，打造雙層口感。許多海外網友分享，實際吃起來帶有濃郁黑糖香氣與甜點感，讓不少粉絲看完直呼想衝海外代購。

圖／摘自X@Interlude_Katie
圖／摘自X@Interlude_Katie

目前在X、Instagram等平台上，已有歐美網友陸續分享購買資訊，部分貼文指出是在美國超市或藥妝通路發現限定版本，也讓聯名消息持續延燒。不過截至目前為止，台灣官方與在地通路尚未正式公布販售消息，是否引進仍有待確認。對於不少粉絲來說，這波不只是零食聯名，更像是收藏級周邊，已經有大批網友開始留言敲碗「希望台灣也能同步開賣」。

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