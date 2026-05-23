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Threads推爆！ 全聯超仿真「菜瓜布布蕾」獵奇登場 網笑瘋：買回家會被媽媽打

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／全聯提供
圖／全聯提供

真的不是愚人節惡搞！ 被稱為「被超市耽誤的甜點店」的全聯福利中心，又出奇招，近期有眼尖的網友發現，全聯冰櫃裡竟然公然擺著「菜瓜布」，超獵奇外型瞬間在社群平台 Threads 上爆紅！

KUSO 新品名為「菜瓜布布蕾」（售價129元）。研發團隊大玩生活幽默，將廚房裡最平凡無奇的洗碗菜瓜布，完美化身為療癒感十足的精緻甜點，外觀巧妙結合了抹茶蛋糕與原味布蕾，完美複製出菜瓜布經典的「黃綠配色」與粗糙刷面質感。

圖／全聯提供
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一口咬下完全沒有「菜瓜布味」，取而代之的是清爽的檸檬香氣。整體層次相當豐富，由翠綠的抹茶蛋糕、酸甜的檸檬果粒凍、綿密奶霜與醇厚布蕾層層堆疊而成。有網友神形容，上層的奶霜看起來就像「菜瓜布放在洗碗精的泡泡水裡」，甚至有網友大力盛讚：「整體甜度剛剛好、願意為這塊菜瓜布買單！」

媽媽看了會火大？ 「菜瓜布布蕾」的造型也讓 Threads 上的網友全笑翻歪樓留言：「感覺會被媽媽打」、「這媽媽看到會開心嗎？好像是在叫她去洗碗哈哈哈」、「我要去買來在阿嬤面前吃」、「這我媽去可能會被騙耶，有夠像！」。

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全聯福利中心 甜點 蛋糕

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