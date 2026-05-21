芒果控嗨翻！4大連鎖「芒果季」手搖+甜點全攻略 麻古楊枝甘露2.0、85℃切片蛋糕必吃

夏日最強主角「芒果」登場！各大品牌紛紛祭出最強「黃金盛宴」，不僅有敲破碗的麻古茶坊「楊枝甘露2.0」與萬波人氣招牌強勢回歸，大苑子限時優惠；還有85℃也推出夢幻系芒果切片蛋糕搶攻甜點控的胃，快把這篇「盛夏芒果地圖」收藏起來！

●麻古茶坊：果粒冰沙回歸！首度開放「3種甜度」客製化

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊芒果季終於回來了！今年不負眾望推出4款經典，包含經典不敗冰沙系列的「楊枝甘露2.0」、「芝芝芒果果粒」與「芒果果粒波波」；若想嘗試清爽口感，則強力推薦以綠茶為基底、完美融合芒果與柳橙雙果香的茶調飲「柳橙芒果果粒茶」。

值得一提，麻古茶坊今年首度大解禁，開放3種甜度調整，可以依照個人喜好選擇「標準甜感」、「甜感提升」或「甜感減低」。不過業者也特別提醒，新竹園區F12P1、F12P7等門市並無販售芒果季商品，科學園區的飲料控想喝可別跑錯間！

●萬波島嶼紅茶：楊枝甘露5/22配料加滿登場！領券折價爽喝

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波島嶼紅茶的人氣招牌「楊枝甘露」將於 5月22日正式回歸！萬波版本的楊枝甘露以濃郁的芒果冰沙為基底，層層堆疊西米露、椰漿與柚子肉，更誠意滿滿地加入靈魂配料「小芋圓」（小芋圓可依個人口味選擇是否添加）。同時，消暑必備的「芒果冰沙」也將同步上市。

這次芒果系列飲品的冰量皆為固定，但甜度體貼提供正常、半糖和微糖三種選擇。還有省錢小撇步，於5月31日前只要在萬波官方LINE帳號領取會員專屬券，至門市購買大杯芒果新品系列，就能直接享有79元的嚐鮮價！

●大苑子：堅持「最著時」鮮果！「愛文翡翠分享瓶」限時加購

圖／大苑子提供

堅持鮮果「最著時」的大苑子，早在4月起就於全台門市熱烈推出愛文芒果系列飲品，其中「愛文翡翠」更是每年夏天的熱銷王，嚴選台灣南部當季新鮮愛文芒果，搭配清爽回甘的翡翠綠茶，每一口都能感受到濃郁果香與輕盈茶韻完美交織的滋味。

為回饋粉絲，大苑子將於 5月21日至5月25日加碼推出「盛夏幸福加量」限時優惠，活動期間購買超大容量的「愛文翡翠分享瓶」，直接享有限時優惠價99元！

●85℃：夢幻系芒果蛋糕！3款精緻切片甜點控要追

圖／85℃提供

甜點控的下午茶也被芒果包辦了！85℃以台灣人氣水果芒果為主角，將於 5月21日起推出「盛夏芒果季」，一口氣奉上三款夢幻系清爽甜點搶市。

包含六吋蛋糕「金采香芒」，以及下午茶必備的切片蛋糕「椰香芒戀、金采香芒切片」。以香甜的芒果果香結合細緻香濃的慕斯，打造視覺與味覺雙重享受！

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」