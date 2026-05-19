520甜蜜放閃「超商+手搖飲」懶人包！ 星巴克大那堤「雙杯優惠」CoCo.大苑子.可不可.鶴茶樓「買一送一」連續喝

「520告白日」來了！ 5月20日諧音「我愛你」，迎接滿滿粉紅泡泡，成為全台戀人告白、求婚、結婚的浪漫大日子！幫大家整理全台最齊全的「手搖超商520好康懶人包」，各業者紛紛祭出超狂「買一送一」與限定優惠，統統不能錯過。

．7-ELEVEN

OPENPOINT行動隨時取CITY系列飲品組合優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」自5月18日至5月25日，推出超狂的520元寄杯專案，包含CITY CAFE大杯美式/拿鐵任選13杯只要520元，大杯濃萃美式/拿鐵任選12杯也只要520元，平均一杯不用45元超划算。

．萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富即日起至5月26日，門市內極受歡迎的「波霸黑糖奶茶」、「恐龍巧克力珍珠歐蕾」，享有不限時段的「買一送一」超強優惠；同場加映「泰式奶茶」特價只要39元。

圖／星巴克官網

星巴克於5月20日當天推出「一起吧我愛你！」限時9小時優惠，於11:00至20:00期間，凡至全台指定門市單筆消費購買「兩杯大杯那堤」，享有「雙杯特價178元」(每人每次至多購買兩杯，限當場一次領取)，品項包含經典那堤、加價更換特選那堤、冷萃咖啡、經典紅茶那堤、焦糖瑪奇朵及巧克力可可碎片星冰樂。需注意，此活動不適用於車道服務、外送、外賣、行動預點，以及機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

．大苑子

圖／大苑子提供

大苑子5月20日當天推出一日限定福利，凡至全台門市購買大杯招牌「愛文翡翠」，直接享有「買一送一」，每店每日限量100組！沒搶到也別傷心，5月21日至5月25日接力推出「愛文翡翠分享瓶」限時特價99元。

．CoCo都可

紅柚雙響炮。圖／CoCo都可提供

CoCo都可於5月20日當天，只要透過官方LINE帳號輕鬆領取限定優惠券，新品「紅柚雙響炮(L)」買一送一，2杯大杯只要75元，糖度、冰量還能自由調整。每人最多可以領取2張優惠券，一口氣帶走4杯！

．可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶官網

可不可熟成紅茶自即日起至5月24日，於外送平台Uber Eats推出指定飲品「熟成紅茶、熟檸紅茶、金蜜熟成」，可享「買一送一」外送福利(品項數量有限、售完為止)！

香瓜金萱青茶。圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓選在520這天讓去年大受好評的爆款飲品「香瓜金萱青茶」強勢回歸！開賣當天更祭出門市限定好康，只要購買1杯新品「香瓜金萱青茶」，就免費贈送中杯純茶1杯，每人限購2組。

．得正

紅心芭樂烏龍奶昔。圖／得正提供

得正最新推出了夢幻聯名新品「紅心芭樂烏龍奶昔」，粉嫩的色調與浪漫的戀愛氛圍簡直是絕配。活動期間內只要拍照打卡並標記官方帳號，還有機會抽中fwee奶昔唇釉18色超奢華組合，且活動期間供應的聯名杯套內都附有專屬折價券，買飲料還能順便補妝！

．序序茶

圖／序序茶提供

主打精品紅茶的序序茶，於5月20日當天，只要透過「你訂平台」線上點餐，即可享有招牌那堤系列「王那堤／后那堤」1+1幸福價99元的專屬優惠。

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