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去年賣到缺貨！可不可「生茶白玉冰淇淋」升級回歸 限時2件99元快衝、DQ豪放20顆夏威夷豆超欠吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／可不可熟成茶行、Dairy Queen（DQ）提供
圖／可不可熟成茶行、Dairy Queen（DQ）提供

準備迎夏，快用冰品療癒一波！ 去年一開賣就在社群掀起洗版、賣到缺貨的「可不可冰品」終於強勢回歸，升級版新品「生茶白玉冰淇淋」更祭出超殺的2件99元限時優惠；另外，美國超人氣冰淇淋品牌「Dairy Queen（DQ）」推出料多到滿出來的「南非夏威夷豆杏仁果暴風雪」，讓全台冰淇淋控、堅果控瘋狂開吃！

可不可「生茶白玉冰淇淋」升級回歸！限時2件99元

圖／<a href='/search/tagging/1013/可不可熟成茶行' rel='可不可熟成茶行' data-rel='/1013/187789' class='tag'><strong>可不可熟成茶行</strong></a>提供
圖／可不可熟成茶行提供

去年首度登場的可不可「白玉珈琲雪藏冰淇淋」，憑藉著苦甜交織的療癒口感，在網路上瞬間爆紅甚至一度全台缺貨。今夏，可不可於5月19日正式推出全新升級版「生茶白玉冰淇淋」，主打未經高度焙火的生茶粉，揉合香醇濃郁的香草冰淇淋，再配上靈魂招牌「軟Q白玉」，整體風味比去年更加清爽細膩。

圖／可不可熟成茶行提供
圖／可不可熟成茶行提供

歡慶新品，可不可優惠祭出，只要到全台門市購買「生茶白玉冰淇淋」，即可享有「2件99元」的超狂優惠價，趕緊手刀衝一波！

堅果控會瘋！DQ全新暴風雪「大杯豪放20顆夏威夷豆」

圖／Dairy Queen（DQ）提供
圖／Dairy Queen（DQ）提供

美國人氣經典品牌Dairy Queen（DQ）也有好消息，即日起於全台門市開賣全新力作「南非夏威夷豆杏仁果暴風雪」！

DQ這款新品主打「雙重堅果爆擊」，嚴選飽滿的南非夏威夷豆，經過完美烘烤後，外層酥脆、內層散發天然奶油香氣，延續招牌暴風雪「每一口都有料」的霸氣傳統，大杯規格中更是直接「豪放約20顆」高品質果仁！基底還搭配了澳洲進口杏仁果研磨而成的細緻醬料，讓堅果深深融入招牌奶漿中，口感滑順濃厚，堅果控絕對不能錯過這杯！

圖／Dairy Queen（DQ）提供
圖／Dairy Queen（DQ）提供

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冰淇淋 可不可熟成茶行 DQ冰淇淋

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