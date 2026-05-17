雞蛋糕版「杜拜巧克力Q餅」！魚刺人「杜拜巧克力雞蛋糕」限定開賣 最經典「開心果醬脆絲+Q彈可可外皮」一口吃得到
奢華版雞蛋糕！「杜拜巧克力」熱潮席捲各式甜點，除了爆紅泡芙、蛋糕外，現在更變身雞蛋糕口味，吃得到開心果醬拌脆絲，高級感一整個大提升。
人氣雞蛋糕專賣「魚刺人雞蛋糕」跟上潮流，5/20起期間限定推出「杜拜巧克力雞蛋糕」，使用精選開心果粒研磨成醬，拌進酥脆Kataifi脆絲，搭配Q彈棉花糖可可外皮，變身「雞蛋糕版杜拜巧克力Q餅」，把街頭小吃變精緻甜點，一口收服杜拜巧克力控的甜點胃。
魚刺人「杜拜巧克力雞蛋糕」販售期間為5/20至6/20，於基隆店、京站店、大稻埕店、審計店、樂成宮店、嘉義店、七星潭店開賣，每店每週限量30份，想吃可能還要碰運氣。
此外，夏季限定「桂花紅烏龍雞蛋糕」也在指定門市販售，以紅烏龍卡士達內餡搭配桂花釀與桂花花瓣，也推薦給喜歡品嘗茶香或花香的朋友。
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