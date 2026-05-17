雞蛋糕版「杜拜巧克力Q餅」！魚刺人「杜拜巧克力雞蛋糕」限定開賣 最經典「開心果醬脆絲+Q彈可可外皮」一口吃得到

迎接5月21日國際茶日，7-ELEVEN「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」指定純茶、果茶、奶蓋線上線下接棒推出最高現省100元，並於foodomo、foodpanda兩大外送平台獨立開出不可思議茶BAR線上專門店、不定期推爆殺活動，讓小資族也能輕鬆喝好茶；「CITY TEA現萃茶」再度攜手寶可夢推出全新5款主題設計杯，百變怪與皮卡丘的可愛互動，為夏日手搖飲旺季暖身。

2026-05-14 16:20