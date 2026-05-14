全台瘋「杜拜巧克力」！初韻推超狂系列3款新品開吃「可可奶酪」限時第2件半價
杜拜巧克力熱潮跟上了嗎？這款結合香濃巧克力與脆口開心果的夢幻甜點，在人氣手搖飲品牌「初韻」也能嚐到，不僅狂推系列新作還祭出「限時第2件半價」超殺優惠快追！
最吸睛的絕對是「杜拜巧克力舒芙蕾」！以初韻招牌的蓬鬆舒芙蕾為基底，內餡塞滿了超厚實的巧克力與靈魂配角「開心果細絲」，口感酥脆又濃醇。最犯規的是，上頭還裝飾了療癒感十足的「大眼造型」超夢幻！
「杜拜巧克力輕乳」這款飲品巧妙融合了滑順奶香與巧克力堅果的厚實尾韻，喝起來輕盈不膩口；「杜拜巧克力奶酪」更是重磅新作，嚴選頂級法芙娜生乳製作，搭配可可奶酪與開心果脆脆，入口瞬間冰涼滑順+多層次驚喜！
慶祝新品上市，初韻大方推出即日起凡購買「杜拜巧克力奶酪」（單個130元），直接享有第2件半價優惠，須注意的是，療癒系甜點目前為「門市限定」，僅在台北饒河店與基隆廟口店販售。
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