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福岡冠軍咖啡「REC COFFEE」回來了！新店落腳台北東區 鐵粉手刀開箱：跟日本店一樣優秀

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／REC Coffee Taiwan粉專及REC COFFEE日本IG
圖／REC Coffee Taiwan粉專REC COFFEE日本IG

福岡冠軍咖啡回歸！來自日本福岡「REC COFFEE」捲土重來，選擇台北作為新的出發點，並已自5月1日起試營運，讓舊雨新知都能再度嘗到冠軍的不凡風味。

圖／REC COFFEE日本IG
圖／REC COFFEE日本IG

來自日本福岡的世界級冠軍咖啡「REC COFFEE」自去年9月底結束台中兩家店，2026年再度登陸台灣，並將新的據點開設在台北東區，店內座位數約14席，規模雖不大，但格外具有溫馨感。有粉絲搶頭香打卡表示「跟日本店一致優秀」，還有台北網友曾特別到台中朝聖，現在開到台北更為方便，他火速開箱分享「咖啡表現優秀、店員招待親切」。

圖／REC Coffee Taiwan粉專
圖／REC Coffee Taiwan粉專

圖／REC Coffee Taiwan粉專
圖／REC Coffee Taiwan粉專

價位方面大多落在100-200元區間，除了經典咖啡必點外，也有提供奶油吐司、戚風蛋糕等輕食與甜點，當作早餐或午茶點心都很剛好。台北跑咖控又多了1家好店可以加清單囉！

圖／REC Coffee Taiwan粉專
圖／REC Coffee Taiwan粉專

REC COFFEE 台北敦化店

地址：台北市大安區忠孝東路四段146巷23號

營業時間：9:30-18:00（週一公休）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/RecCoffeeTW

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