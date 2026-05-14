夢幻聯動「Peko」！大武山牧場推「布丁」2口味，還有限量周邊可愛到失心瘋
童年回憶直接甜翻！鮮蛋品牌《大武山牧場》這次攜手日本經典角色《Peko》，推出超夢幻聯名企劃，不只有全新「草莓牛奶布丁」療癒登場，還同步祭出保冷袋、點心盤、杯墊組等一系列超萌周邊，從味蕾到少女心全面淪陷。5月13日起官網正式開放預購，消息一出立刻引爆甜點控與Peko粉絲討論，堪稱今年最欠吃、也最欠收藏的聯名之一。
這次聯名主打全新口味「草莓牛奶布丁」，延續大武山牧場招牌濃厚雞蛋布丁，以100％牧場直送AA級鮮蛋慢火蒸煮，再加入台灣大湖草莓與瑞穗鮮乳，打造酸甜草莓香結合濃郁蛋奶香的療癒系甜點。入口先是草莓牛奶的香甜衝擊，接著蛋香與奶香層層堆疊，滑順綿密口感讓人一吃秒回童年。
聯名包裝同樣誠意滿滿，以布丁橘黃搭配草莓粉嫩色系，融合Peko經典小花元素與雙馬尾角色設計，Peko與Poko更化身吃貨主角，可愛度直接爆表。除了布丁本體，「聯名杜邦保冷袋」採銀色霧面紙感材質搭配撞色背帶，時髦感十足；「聯名點心盤」則以蛋形蕾絲邊設計打造滿滿儀式感；還有超欠收的「布丁造型杯墊組」，讓喝飲料都像在拍日系雜誌。
此次聯名系列包含「濃厚雞蛋布丁」、「草莓牛奶布丁」及「雙享綜合布丁」3款選擇，6入裝售價360元、12入裝680元，即日起於大武山牧場官網￼搶先開放預購，並將陸續於蝦皮商城、Pinkoi與LINE禮物上架，5月28日起依序冷藏出貨。Peko迷與布丁控想搶這波「甜萌聯名」，手速恐怕得快一點。
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