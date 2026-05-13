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SUKIYA「復古系甜點」登場！全新「大人系奶昔」嘗鮮開賣 販售店鋪1招查

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖。圖／Sukiya Taiwan - すき家 台灣粉專、摘自すき家官方X
示意圖。圖／Sukiya Taiwan - すき家 台灣粉專、摘自すき家官方X

日本連鎖「SUKIYA すき家」繼推出冰霜奶昔後頻推新口味，即日起全新推出「大人系奶昔」，還有「復古系甜點」同步開賣，當作一餐的收尾剛好且不膩。

示意圖，非新品奶昔圖。圖／摘自すき家官方X
示意圖，非新品奶昔圖。圖／摘自すき家官方X

「SUKIYA すき家」5/13起推出全新大人系「咖啡凍冰霜奶昔」，滑順濃郁的冰霜奶昔搭配微苦咖啡凍，滋味清爽、口感豐富，苦甜雙搭讓你一口接一口，中杯售價55元、小杯售價45元。需注意的是，奶昔非全門市販賣，詳細請至官網店鋪資訊確認。

亦可以套餐優惠價喝到冰霜奶昔。圖／すき家 台灣官網
亦可以套餐優惠價喝到冰霜奶昔。圖／すき家 台灣官網

而這款「大人系奶昔」中的靈魂「咖啡凍」也自即日起同步推出，選用祕魯產公平貿易咖啡豆製作，口感軟嫩咕溜、冰涼清爽，售價35元。咖啡凍非全店販賣，需依各店實際供應為準。

圖／Sukiya Taiwan - すき家 台灣粉專
圖／Sukiya Taiwan - すき家 台灣粉專

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